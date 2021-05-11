«Спасите семью от развода». Подборка самых необычных объявлений о продаже авто

Источник материала: Tut.by

«Оригинальный пробег, один владелец, не бита-не крашена» — таким объявлением о продаже уже никого не удивишь. Но есть те, кто превращает банальную информацию об автомобиле в почти литературный шедевр, насыщенный эпитетами, сравнениями превосходной степени и изрядной долей юмора. Читайте и наслаждайтесь. Возможно, возникнет желание что-нибудь купить.

Продаем машину ради спасения семьи от развода

Вот так эмоционально кто-то продает Toyota 4Runner 1996 года выпуска с пробегом 296 тысяч км. Три бензиновых литра под капотом и цена 4500 долларов.





«Машина ракета, бомба, петарда… Продаем машину ради спасения семьи от развода. Охота, рыбалка это все с машиной, вездеход, муж любит больше машину чем меня и так каждые выходные Умоляю — спасите нашу семью, реальному покупателю торг, и от меня личный подарок. Все вопросы по телефону.

Коротко о машине: на ходу, все работает, все ездит, на колесиках, когда заводишь — делает рррррр, рычит зараза».

«Рвать со светофора и шлифовать асфальт»

А вот большая редкость — Eagle Vision 1993 года выпуска с 3,5-литровым бензиновым мотором всего за 1500 долларов. Но эмоций продавец обещает куда больше.



«Продам Eagle Vision 3.5 TSI. Он же Крайслер Vision… Объем двигателя говорит сам за себя, если вы хотите рвать со светофора и шлифовать асфальт. Любите быструю экстремальную езду, тогда это авто для вас. Расход по трассе 9 литров, по городу 12−15 (в зависимости сколько вы сделали тачек со светофора). Это крейсер на колесах. Больше 5 метров в длину. Машина приносит положительные эмоции при езде. Третий владелец в РБ».

«Прекрасный пол из-за руля не вытащить»

Вы когда-нибудь слышали про такую модель, как Volkswagen Routan? Нет? Тогда самое время почитать описание продавца. Сразу хочется купить это чудо 2012 года выпуска за всего 12 800 долларов.





«Возможно… Нет! Точно!!! Это именно тот автомобиль, который Вы ищете. Вы думали, что круче американских вэнов ничего нет? Тогда вы ошибались, как и я, когда искал себе комфортный, надежный, быстрый и подходящий под любые потребности вэн. Ответ VAG GROUP янки — Volkswagen Routan.

Сердце и мышцы — надежный, не голодный и верный 3,6 L VVT ЦЕПНОЙ мотор + внешность и харизма Фольксваген. Пассат В6 на стероидах — подумал я, когда увидел его вживую. Только одно но… И это НО повлияло на мое решение в пользу покупки. Внешность — это единственное, что связывает Routan и Passat В6, если Вы понимаете, о чем я. Начинка, комплектующие, двигатель, трансмиссия, электрика, все, что двигает и шевелится — это детали Dodge Grand Caravan. Надёжный, крепкий, аккуратный, верный и к тому же — в идеальном виде. Подвеска не стучит, мотор шепчет, АКПП не пинает, кузов крепкий без „жуков“, в стороны не уводит. Работает все до последней кнопки. Ручник и климат — тоже)). Безопасность (вообще вся!) целая.

Комплектация у авто, я бы сказал, такая, которая не создаст в ходе эксплуатации дополнительных проблем. Зато есть действительно полезные опции: круиз-контроль, ECO-режим (существенно экономит топливо), трехзонный климат-контроль, заводская тонировка AS3, полный эл/пакет с задними эл. форточками, тканевый салон-трансформер (задние сидения складываются „в пол“). Огромные ниши в полу перед средним рядом сидений.

Так же доведенные мной опции: антикор кузова, камера заднего вида, DVD-магнитола, EVA-ковры.

В ходе эксплуатации мною были проведены плановые сервисы, согласно регламента. А именно, замена свечей (Denso), масел в АКПП и двигателе (Shell), корпуса масляного фильтра, тормозных колодок, фильтров, развал-схождение и многое другое. Пробег не скручен, двигатель в идеальном состоянии.

В общем, авто на все случаи жизни в состоянии „сел и поехал“. Вложений не требует от слова СОВСЕМ.

Да, и по управлению этим спорт-каром… Прекрасный пол из-за руля не вытащить и за уши, потому что это семейный автомобиль, а рулить семьёй, Вы сами знаете, как им нравится. Машина на хорошей зимней резине. В подарок счастливому покупателю оставлю комплект отличной летней резины. Звоните. Смотрите. Покупайте».

«Малышка ищет нового хозяина (ку)»

Букашка Ford Ka так и требует умилительных эпитетов. За автомобиль 2008 года выпуска просят 3999 долларов.





«Срочно! Срочно! Торг на на дорогу и оформление, цена самая низкая в РБ и после полной покраски, салон шикарный. Малышка ищет нового хозяина (ку), форд ка модельный с 2009 года. Юркая, шустрая, с расходом 6 литров, состояние автомобиля идеальное. Красилась для себя год назад, битой не была, лобовое оригинальное, но с трещинкой, салон ну просто превосходный и очень яркий, красивый, довольно вместительный. Резина новая всесезонка, поменяли сцепление недавно, полный комплект хорошего качества и стабилизаторы передние парой. Старые детали в придачу. Делать не нужно ничего, просто садитесь и катаетесь. Поставлена на транзиты для быстрой продажи, так как хотим купить новый. Торг уместен у капота, останетесь довольными».

«Колхоза в машине вы не найдете»

Даже Tesla нужно уметь подать и продать красиво. Особенно если это дорестайлинговая версия 2015 года выпуска с пробегом 138 тысяч км и стоит она 35 тысяч долларов.





«Продаю свою Теслу, пригонял не на продажу, в пользовании почти год. Выборы были долгие и мучительные, выбирал для себя очень скрупулезно, перед покупкой перелопачено было кучу вариантов. Вся безопасность была целая, удар был по касательной в бок авто.

Тесла практически в состоянии нового авто (если не брать в расчёт, что ему уже 5 лет). По салону нет потертостей или царапин, по кузову тоже нареканий абсолютно нет. Подвеска, батарея, мотор, электрика готовы к любым проверкам — в авто не надо вкладывать абсолютно ничего!!! Диски R21 оригинал, без единого скола, резина как новая, зимняя резина на отдельных дисках.

Поскольку авто покупался не на продажу, а для себя, делался он соответственно так же — колхоза, оригинала-заменителей, пайки, саморезов, строительных болтов в машине не найдёте!

Установлен псевдо-рестайлинговый бампер, много карбоновых элементов (зеркала, спойлер, задняя планка на фары, задний диффузор, передняя птичка).

По комплектации: автопилот, автопарковка, хоумлинк, Spotify, европейская навигация, привязана к приложению, активирован Chademo и Supercharger, установлена навигация, полный автопилот, premium connectivity, прошивки карт и родные сертификаты (обновления самого авто действительны) приложение с телефона, панорама, электро крышка багажника, центральная консоль, коврики резина+тряпка, потолок чёрная алькантара, премиум музыка с сабуфером и многое другое…

В общем если в двух словах, за машину не стыдно, готов к любым проверкам. Продаю в связи с покупкой новой 2018 года 100d. Торг уместен».

«Рассмотрю обмен на что-то чуть меньше, супруга сдала на права».

Большой и британский Jaguar XJ требует обстоятельного описания. Все же автомобиль не банальный, даже если он 2011 года выпуска, с пробегом 190 тысяч км и ценой 18 500 долларов.





«Продам отличный британский S-класс с расходом малолитражки (6−7 литров на трассе, 9−10 в городе). При этом, это S-класс для водителя. Автомобиль в отличном состоянии, никаких проблем или ошибок. Все кнопочки работают, мотор работает как часы (установлен маслонасос улучшенной производительности, датчик давления масла на 1бар, масло — правильное).

Автомобиль дарит невероятные эмоции от вождения. Это длинный, устойчивый на дороге и динамичный седан, который мягко и с комфортом будет нести вас на любые расстояния. Спереди — многорычажная подвеска, которая дарит отличную рулежку, сзади — пневмобаллоны, которые добавляют максимум комфорта. Пневма не спускает, стабильно держит, помыта, обслужена.

К рулежке и динамике добавляется аккуратность и привлекательность салона: натуральная кожа и дерево, обрамляющая весь кокпит автомобиля. Деревянный руль с подогревом, множество опций, включая массаж, всевозможные регулировки, подкачки боковых валиков и поясничного упора как для водителя, так и для пассажира.

Заскучать в дороге не даст премиальная стереосистема Bowers&Wilkins с 1.3 kWt объемного звучания (включая 2 сабвуфера). Панорамная сдвижная крыша, контроль слепых зон, громкая связь с музыкой по Bluetooth, стеклопакеты, четырехзонный климат-контроль с вентиляцией и подогревом заднего ряда — все это позволит вам с легкостью и комфортом покорять расстояния…

…Есть небольшие косметические недочеты, которые, к сожалению, могут быть у машины с пробегом. Пробег, при этом, 1000% не скручен (запросто пробивается через блок TerrainResponse, его невозможно в JLR скрутить полностью). Я бы усомнился в машине 2011 года с пробегом в 60−90 тысяч км :)

Рассмотрю обмен на что-то чуть меньше (E-класс, 5 серия, а6, XC70\XC90 и тд), супруга сдала на права».

«Пожалуйста, не предлагайте мне свою цену, цена и так ниже плинтуса»

Еще один эксклюзив на десерт — Mitsubishi 3000 GT. Автомобиль 1995 года выпуска продается за 6490 долларов. Под капотом у него — трехлитровый бензиновый агрегат с «механикой».





«Очень редкий авто, на всю РБ таких не более десятка. Из-за срочности вдвое сбросил цену. Автомобиль для понимающих людей, который совсем не нуждается в рекламе. Лишнее подчеркивание громких ярлыков, закрепившихся за этим автомобилем, типа „японской феррари“ от дизайнерского ателье Pininfarina, „самый технологичный спорткар из 90-ых“ и т.д. думаю, бессмысленно. Незамеченным не останетесь! Машина находится в достойном состоянии — как кузов, двигатель, салон, так и техническая часть! Двигатель имеет Custom-прошивку. За счет этого мощность ДВС настраивается индивидуально, установлен топливный насос Walbro на 255 л. Поставлены эл. мозги от VR4 и эл. катушки зажигания. а так же нулевик оригинал!!! K/N.Настроенный звук выхлопной системы с „отстрелами“ между переключением передач! Авто никогда не была бита (все стекла оригинал), выезжает только в теплую и сухую погоду, хранится исключительно в гараже. Авто клубное, поэтому вся история этой машины известна! Продается только с полным переоформлением и по ДКП. Продаю срочно в двое дешевле, поэтому, пожалуйста, не предлагайте мне свою цену, цена и так ниже плинтуса. Авто продается на чёрных кованных облегченных дисках R18. Цена актуальна до 09.05. Пожалуйста, обмены не интересы от слова никакие вообще!!!».

В общем, если вы хотите быстро продать свой автомобиль или как минимум привлечь внимание покупателя, читайте нашу подборку и пишите еще лучше.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм , вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive .