В Беларуси не хватает почти 84 тысячи работников. Какие кадры в дефиците

Источник материала: Tut.by

В Беларуси не хватает 83,8 тысячи работников, следует из данных общереспубликанского банка вакансий. К примеру, на на 24 марта было чуть около 76 тысяч предложений от нанимателей. FINANCE.TUT.BY посмотрел, каких работников больше всего не хватает и какие зарплаты им обещают наниматели.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Какие зарплаты обещают наниматели

В общереспубликанском банке вакансий сейчас значится 83 793 предложений от нанимателей. Из них — 31,3 тысячи вакансий — на зарплату до 500 рублей. При этом нужно учитывать, что наниматели, как правило, в вакансии указывают заработок до уплаты налогов, то есть на руки выйдет меньше.

Зарплату от 1000 рублей обещают почти по 10,7 тысячи вакансиям.

Каких специалистов не хватает

Для водителей автомобилей в банке вакансий сейчас значится 3537 предложений от нанимателей (из которых 770 — с зарплатой до 500 рублей), трактористов — 2454, электромонтеров — 2058, продавцов — 2035, поваров — 1520, электрогазосварщиков — 762, дорожных рабочих — 394.

Хватает вакансий также и для строителей. К примеру, для каменщиков — 854 предложений от нанимателей, штукатуров — 795, маляров — 643.

В дефиците также медработники. Так, в стране не хватает 3005 врачей-специалистов, почти столько же медсестер (3001), фельдшеров — 1036. Для санитарок открыто 1664 вакансий (в том числе и ветеринарных).

К примеру, врачам готовы платить больше 1000 рублей по 756 вакансиям, медсестрам — по 196. Зарплаты до 500 рублей могут получить 602 врача и 1219 медсестер.

В Минтруда ранее рассказали о самых востребованных профессиях на рынке труда. Среди них — медсестры, врачи, продавцы, швеи, водители. При этом больше 60% заявленных вакансий предназначены для рабочих.

Фактическая безработица в первом квартале, по данным Белстата, была на уровне 4,2% от численности рабочей силы. В численном выражении безработными были 207,9 тысячи человек. Эти данные рассчитаны по методологии Международной организации труда.

При этом официальная безработица заметно ниже, чем фактическая. По данным Минтруда, на 1 апреля на учете в качестве безработных состояло 8,6 тысячи человек. То есть фактически безработных более чем в 20 раз больше, чем официальных.

Какие вопросы возникают к банку вакансий

К актуальности информации, которая размещена в общереспубликанском банке вакансий, возникает немало вопросов. В нем хватает предложений от нанимателей, которые разместили в предыдущие годы, начиная с 2016-го. Эти предложения могли потерять актуальность (хотя и были массово обновлены 16 октября прошлого года).

В марте этого года во время онлайн-конференции, которую проводило Минтруда по вопросам содействия занятости, один из участников пожаловался, что не все предложения, размещенные в общереспубликанском банке вакансий, актуальны. «Звоню, а мне говорят, что место занято. И это не единичный случай», — рассказал участник конференции.

— Да, такое случается. И объяснения этому просты: конкуренция на рынке труда существует, особенно если уровень оплаты труда по заявленной вакансии высокий. Вполне возможно, что вакансия, которая заинтересовала вас, параллельно заинтересовала еще кого-то, — ответил начальник управления политики занятости Минтруда Олег Токун. — Сегодня банк вакансий обновляется в режиме онлайн, и мы стремимся к тому, чтобы информация по неактуальным вакансиям как можно быстрее исключалась из банка.

Если вы столкнулись с неактуальными вакансиями в общереспубликанском банке вакансий, а также у вас был опыт обращения в центры занятости, есть ли проблемы по трудоустройству в вашем регионе, то расскажите, пожалуйста, об этом. Написать можно на e-mail bobkov@tutby.com