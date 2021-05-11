Источник материала: UDF



Кадр из видео

РИА Новости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Казани 17-летний подросток застрелил в школе девять человек Неизвестные открыли огонь в школе №175 на улице Джаудата Файзи.

Неизвестные открыли огонь в школе №175 на улице Джаудата Файзи, 8, также там прогремел взрыв.По предварительным данным, стреляли подростки, одного из них задержали, второй может удерживать заложников.На место происшествия направили 21 бригаду скорой. Туда также выехали президент Татарстана, министр здравоохранения республикии прокурор регионаВо всех учебных заведениях города усилили меры безопасности.