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В Казани 17-летний подросток застрелил в школе девять человек
Источник материала: UDF
Кадр из видео
Неизвестные открыли огонь в школе №175 на улице Джаудата Файзи, 8, также там прогремел взрыв.
По предварительным данным, стреляли подростки, одного из них задержали, второй может удерживать заложников.
На место происшествия направили 21 бригаду скорой. Туда также выехали президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения республики Марат Садыков и прокурор региона Илдус Нафиков.
Во всех учебных заведениях города усилили меры безопасности.
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Неизвестные открыли огонь в школе №175 на улице Джаудата Файзи.
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