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В Казани 17-летний подросток застрелил в школе девять человек

11.05.2021 11:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Казани 17-летний подросток застрелил в школе девять человек
Кадр из видео
В Казани при стрельбе в учебном заведении погибли педагог и восемь учеников, четверых госпитализировали, рассказали РИА Новости в экстренных службах региона. Ранее сообщалось о шести убитых.

Неизвестные открыли огонь в школе №175 на улице Джаудата Файзи, 8, также там прогремел взрыв.

По предварительным данным, стреляли подростки, одного из них задержали, второй может удерживать заложников.

На место происшествия направили 21 бригаду скорой. Туда также выехали президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения республики Марат Садыков и прокурор региона Илдус Нафиков.

Во всех учебных заведениях города усилили меры безопасности.
 
 
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Неизвестные открыли огонь в школе №175 на улице Джаудата Файзи.
 
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