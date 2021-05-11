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Медики выяснили, как правильно пить чай, чтобы укрепить здоровье

11.05.2021 11:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Медики выяснили, как правильно пить чай, чтобы укрепить здоровье
Иллюстративное фото
Большинство из нас считают чай гораздо полезнее, чем кофе, и в целом так и есть. Однако, ирландские ученые обнаружили, что чай может и навредить здоровью, особенно, это касается пожилых людей, пишет Food Safety Authority of Ireland.

Ученые изучили потребление основных питательных веществ, в частности белка, углеводов, клетчатки, жиров, витаминов группы B, витамина C, витамина D, кальция, железа и цинка группы ирландцев старше 65 лет.

В результате работы выяснилось, что употребление чая, во время приема пищи, препятствует усвоению железа и цинка. Особенно, это касается крепко заваренного напитка.

Однако это не значит что нужно совсем отказываться от чая. Людям в возрасте советуют пить много жидкости в течение дня. В своем отчете ученые подчеркивают, что эта категория граждан подвержена более высокому риску обезвоживания. Поэтому они рекомендуют пожилым женщинам выпивать полтора литра жидкости в день, а мужчинам – два литра.

Крепкий чай следует употреблять только между приемами пищи, а не во время еды, так как он мешает усвоению железа и цинка. При этом здоровые пожилые люди должны есть более богатую белками пищу - такие продукты, как мясо птицы, рыба, молочные продукты и яйца.
 
 
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