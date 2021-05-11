Источник материала: UDF



Фото и видео Артема Ткачука

Драматичные кадры. Люди спасают ценности из Будславского санктуария. Фото Артема Ткачука

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Будславе горит открытым пламенем главная святыня Беларуси Часть крыши ужо обвалилась.

Читатели «Нашай Нівы» прислали фото с пожарными, которые приехали спасать достопримечательность. Верующие тем временем выносили ценные вещи, опасаясь, что крыша обрушится.Пожарные по рациям передали, что изнутри костела действовать невозможно. Работают на лестницах. На пожар съехались бригады из всех соседних районов Минской и Витебской областей.Чудотворная икона Матери Божьей Будславской, которая считается покровительницей Беларуси, спасена.Люди считают, что крышу спасти вряд ли удастся. Белорусскому народу предстоит большая работа по ее восстановлению.