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В Будславе горит открытым пламенем главная святыня Беларуси

11.05.2021 11:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Будславе горит открытым пламенем главная святыня Беларуси
Фото и видео Артема Ткачука
Сегодня утром загорелась крыша костела в Будславе — санктуария Матери Божьей Будславской, одного из самых величественных костелов Беларуси.

Читатели «Нашай Нівы» прислали фото с пожарными, которые приехали спасать достопримечательность. Верующие тем временем выносили ценные вещи, опасаясь, что крыша обрушится.

Пожарные по рациям передали, что изнутри костела действовать невозможно. Работают на лестницах. На пожар съехались бригады из всех соседних районов Минской и Витебской областей.

Чудотворная икона Матери Божьей Будславской, которая считается покровительницей Беларуси, спасена.

В Будславе горит открытым пламенем главная святыня Беларуси

Люди считают, что крышу спасти вряд ли удастся. Белорусскому народу предстоит большая работа по ее восстановлению.

В Будславе горит открытым пламенем главная святыня Беларуси

В Будславе горит открытым пламенем главная святыня Беларуси


В Будславе горит открытым пламенем главная святыня Беларуси


В Будславе горит открытым пламенем главная святыня Беларуси

Драматичные кадры. Люди спасают ценности из Будславского санктуария. Фото Артема Ткачука
 
 
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