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Вышел трейлер боевика «Веном 2» с Томом Харди (видео)

11.05.2021 11:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Sony Pictures опубликовала первый трейлер «Веном 2» — сиквела боевика 2018 года об антагонисте из вселенной «Человека-паука». Главную роль по-прежнему исполняет Том Харди.

Кроме Тома Харди, в картине появятся Мишель Уильямс, Стивен Грэм и Вуди Харрельсон. Последний станет главным противником героя — Харрельсон исполнит роль Клетуса Кэсседи, в которого вселилось некое существо.

Премьера фильма запланирована на 15 сентября.

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Sony Pictures опубликовала первый трейлер «Веном 2» — сиквела боевика 2018 года об антагонисте из вселенной «Человека-паука». Главную роль по-прежнему исполняет Том...
 
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