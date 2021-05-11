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Вышел трейлер боевика «Веном 2» с Томом Харди (видео)
Источник материала: Onliner
Sony Pictures опубликовала первый трейлер «Веном 2» — сиквела боевика 2018 года об антагонисте из вселенной «Человека-паука». Главную роль по-прежнему исполняет Том Харди.
Кроме Тома Харди, в картине появятся Мишель Уильямс, Стивен Грэм и Вуди Харрельсон. Последний станет главным противником героя — Харрельсон исполнит роль Клетуса Кэсседи, в которого вселилось некое существо.
Премьера фильма запланирована на 15 сентября.
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