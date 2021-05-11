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«Вместо торможения он добавил газу». ГАИ наказала водителя (видео)
Источник материала: Onliner
Наш читатель с ником patric_pv ранее
Все случилось 1 мая в 09:58.
— Там, кончено, должна быть сплошная: место стремное, — рассказал patric_pv корреспонденту Onliner. — Несколько удивила реакция Renault: вместо торможения он добавил газу. Тормозил один я.
В ГАИ Минской области оперативно отреагировали на этот случай, начав проверку.
— Мы уделяем пристальное внимание соблюдению правил обгона водителями, так как последствия таких аварий могут быть трагичными, — отметила официальный представитель УВД Миноблисполкома Александра Попова.
И вот Госавтоинспекция сообщила корреспонденту Onliner о принятых мерах.
— Установлено, что автомобилем Renault управлял 55-летний минчанин. Он привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, — рассказали в областной ГАИ.
Речь о части 12 статьи 18.13 Кодекса об административных правонарушениях. Можно предположить, каким было наказание: предусмотрено наложение штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин (от 145 до 580 рублей) с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до 2 лет или без лишения.
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