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«Вместо торможения он добавил газу». ГАИ наказала водителя (видео)

11.05.2021 11:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Наш читатель с ником patric_pv ранее показал видео опасного инцидента, участником которого он стал на 26-м километре трассы Р58 (Минск — Калачи — Мядель). Водитель встречного Renault выполнял весьма рискованный обгон. «Май 2021 года моя семья могла начать с морга», — отметил автор видеозаписи. В ГАИ отреагировали.

Все случилось 1 мая в 09:58.

— Там, кончено, должна быть сплошная: место стремное, — рассказал patric_pv корреспонденту Onliner. — Несколько удивила реакция Renault: вместо торможения он добавил газу. Тормозил один я.

В ГАИ Минской области оперативно отреагировали на этот случай, начав проверку.

— Мы уделяем пристальное внимание соблюдению правил обгона водителями, так как последствия таких аварий могут быть трагичными, — отметила официальный представитель УВД Миноблисполкома Александра Попова.

И вот Госавтоинспекция сообщила корреспонденту Onliner о принятых мерах.

— Установлено, что автомобилем Renault управлял 55-летний минчанин. Он привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, — рассказали в областной ГАИ.

Речь о части 12 статьи 18.13 Кодекса об административных правонарушениях. Можно предположить, каким было наказание: предусмотрено наложение штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин (от 145 до 580 рублей) с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до 2 лет или без лишения.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

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Теги: Минск
 
 
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Наш читатель с ником patric_pv ранее показал видео опасного инцидента, участником которого он стал на 26-м километре трассы Р58 (Минск — Калачи — Мядель). Водитель...
 
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