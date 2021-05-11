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Восемь детей и учитель погибли при стрельбе в казанской школе

11.05.2021 11:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По предварительным данным, при стрельбе в школе в Казани (РФ) погибли девять человек, сообщает РБК со ссылкой на источники в экстренных службах. По данным другого источника, погибшие — восемь школьников и учитель.

 

Восемь детей и учитель погибли при стрельбе в казанской школе

 

Восемь детей и учитель погибли при стрельбе в казанской школе

 

В Казани задержали подростка, которого подозревают в том, что он открыл стрельбу в школе № 175, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. «Один из стрелявших, по предварительной информации, — подросток 17 лет. Он уже задержан», — отметил собеседник агентства.

Стрельбу в школе № 175 в Казани открыли в школе утром 11 мая. По предварительным данным, на учебное заведение напали два человека. Один из нападавших все еще может находиться в школьном здании на третьем этаже.

В связи с происшествием мэрия Казани усилила меры безопасности во всех учебных заведениях города.

 

 

 
 
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По предварительным данным, при стрельбе в школе в Казани (РФ) погибли девять человек, сообщает РБК со ссылкой на источники в экстренных службах. По данным другого...
 
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