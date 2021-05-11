В школе в Казани произошла стрельба, погибли девять человек

"По уточненным данным, погибли 8 школьников и учитель", - сказал собеседник агентства.





Нападавших было двое. Один из них, 17-летний подросток, уже задержан. Второй стрелявший заблокирован на 4-м этаже школы. "Проводится его задержание", - проинформировал источник.