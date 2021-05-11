Анна Северинец: Я окончательно убедилась, что мы не можем сейчас опираться ни на чей опыт - в истории такого еще не было













пишет известный педагог, писательница и популярный блогер Анна Северинец. На эти выходные я уезжала в жутком настроении. Оно у меня росло внутри уже с месяц, и я просто отпросилась у детей на четыре дня побыть в одиночестве, а потом с друзьями, чтобы подумать и разобраться во всем,известный педагог, писательница и популярный блогер Анна Северинец.





Два дня я просто скиталась по газону, ныла душой, злилась, смотрела видео, читала аналитику, опять злилась, от мыслей лопалась голова, потом улучшилась погода, стала ковыряться в грядках, а в грядках хорошо думается.





Я не хочу сейчас обнародовать свои внутренние расклады о нас, нашем нынешнем и будущем. Но могу сказать итоговую мысль.





Все, что мы - наш муравейник, который я наконец снова почувствовала и поймала волну - все делаем правильно. Да, это больно, да, это непросто. Я окончательно убедилась, что мы не можем сейчас опираться ни на чей опыт - в истории такого еще не было. Этот путь мы проходим первыми. И он продолжает быть чрезвычайно литературным, книжным - поэтому, возможно, анализировать его следует именно как сюжет, по законам не совсем историческим (ведь они меняются, так как наступает новая эпоха, она идет по всему миру, просто мы, как когда-то в ВКЛ, неожиданно для себя после 300 лет политического аутсайдерства оказались в авангарде масштабных изменений), а по законам частично художественных. Так вот по этим законам у нас даже развилок нет - настолько логично, неизбежно происходит все вокруг.





Мы все делаем правильно. Стоимость человеческой жизни у нас сейчас очень высокая. Нам всем теперь понятна - на собственной шкуре -цена насилия и лжи. Мы сейчас сильно меняемся - кости расходятся, детские матрицы пересматриваются. Мы дорого платим за это все. Но мы все делаем правильно.





Если персонифицировать историю и представить ее в виде учителя - нам попался самый лучший: тот, который не боится поставить класс перед драматическим выбором ради будущего.





Мы должны продолжать. Беречь друг друга. Любить детей и воспитывать их свободными. Не покоряться злу - каждый день, на работе, дома, на улице. Даже самому маленькому. Крепить солидарность. Знать, что мы победим.





Жыве.







