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Анна Северинец: Я окончательно убедилась, что мы не можем сейчас опираться ни на чей опыт - в истории такого еще не было

11.05.2021 11:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Этот путь мы проходим первыми".




На эти выходные я уезжала в жутком настроении. Оно у меня росло внутри уже с месяц, и я просто отпросилась у детей на четыре дня побыть в одиночестве, а потом с друзьями, чтобы подумать и разобраться во всем, пишет известный педагог, писательница и популярный блогер Анна Северинец.

Два дня я просто скиталась по газону, ныла душой, злилась, смотрела видео, читала аналитику, опять злилась, от мыслей лопалась голова, потом улучшилась погода, стала ковыряться в грядках, а в грядках хорошо думается.

Я не хочу сейчас обнародовать свои внутренние расклады о нас, нашем нынешнем и будущем. Но могу сказать итоговую мысль.

Все, что мы - наш муравейник, который я наконец снова почувствовала и поймала волну - все делаем правильно. Да, это больно, да, это непросто. Я окончательно убедилась, что мы не можем сейчас опираться ни на чей опыт - в истории такого еще не было. Этот путь мы проходим первыми. И он продолжает быть чрезвычайно литературным, книжным - поэтому, возможно, анализировать его следует именно как сюжет, по законам не совсем историческим (ведь они меняются, так как наступает новая эпоха, она идет по всему миру, просто мы, как когда-то в ВКЛ, неожиданно для себя после 300 лет политического аутсайдерства оказались в авангарде масштабных изменений), а по законам частично художественных. Так вот по этим законам у нас даже развилок нет - настолько логично, неизбежно происходит все вокруг.

Мы все делаем правильно. Стоимость человеческой жизни у нас сейчас очень высокая. Нам всем теперь понятна - на собственной шкуре -цена насилия и лжи. Мы сейчас сильно меняемся - кости расходятся, детские матрицы пересматриваются. Мы дорого платим за это все. Но мы все делаем правильно.

Если персонифицировать историю и представить ее в виде учителя - нам попался самый лучший: тот, который не боится поставить класс перед драматическим выбором ради будущего.

Мы должны продолжать. Беречь друг друга. Любить детей и воспитывать их свободными. Не покоряться злу - каждый день, на работе, дома, на улице. Даже самому маленькому. Крепить солидарность. Знать, что мы победим.

Жыве.


Перевод: Ex-press.by
 
 
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