Анджей Дуда: Мы очень хотим, чтобы Беларусь двигалась к демократии

















Анджей Дуда в ходе совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом заявил, что одной из тем переговоров является ситуация в Беларуси.





Дуда обратил внимание на репрессии, с которыми столкнулись белорусские граждане польской национальности со стороны белорусского режима, а в частности на арест лидеров польского меньшинства. «Ситуация в этом плане очень сложная», – сказал президент Польши.





«Мы очень хотели бы, чтобы эта страна двигалась к демократии, чтобы эта страна стала действительно полностью суверенной и независимой. Мы хотели бы, чтобы амбиции и устремления белорусского народа и всех граждан Беларуси были реализованы», – подчеркнул Анджей Дуда.





«Мы должны быть очень бдительными, во-первых, наблюдая за ситуацией, а во-вторых, быть в режиме готовности в случае какой-либо угрозы с той стороны, а также и на международном форуме, который в целом станет на защиту Беларусь, чтобы сохранить ее суверенитет», – подчеркнул президент Польши.





Темой встречи Йогониса и Дуды был также вопрос Украины, в том числ, как сказал польский президент, «проблема, которая на данный момент уменьшилась, но действительно значима была еще две недели назад, – передислокация российских войск в сторону украинской границы, опасность возможного дальнейшего вторжения в Украину».





Польский президент также отметил, что угроза российского вторжения «отступила, когда российские части вернулись на свои базы». Он подчеркнул, что, несмотря на это, ситуация там сейчас очень сложная, и что Крым, Донецкий и Луганский районы являются оккупированными территориями.





«Ни Европа, ни страны мира не могут оставлять без внимания эту часть нашего континента. Абсолютно мы все должны выступать за Украину с одной стороны, но при этом мы также должны заботиться и о своей безопасности», – сказал Дуда.





Польский президент выразил убеждение, что это будет важной темой переговоров на июньском саммите НАТО в Брюсселе, а также во время саммита в Бухаресте в понедельник во второй половине дня. Он выразил удовлетворение тем, что в этой встрече примут участие президент США и глава НАТО. По его оценке, это свидетельствует о важности саммита Большой девятки и евроатлантической сплоченности.





Дуда подчеркнул, что «стало очень хорошей и проверенной традицией», что наша часть Европы, «у которой есть в рамках НАТО свои условия, потребности и взгляды, связанные с безоп остью», встречается и дискутирует перед встречами всего Североатлантического альянса, чтобы иметь возможность озвучить свою перспективу и потребности. Как он отметил, так было, в частности, накануне саммита НАТО в Варшаве в 2016 году.





Президент Анджей Дуда обратил внимание на то, что в результате Варшавского саммита Альянса сейчас в восточной части Европы есть присутствие НАТО.





«На нашей территории есть союзные силы, которые в значительной степени обеспечивают нашу безопасность, и мы можем спокойно проводить модернизацию и развитие собственных вооруженных сил», – подчеркнул он.





Дуда сообщил, что разговор с президентом Румынии касался и отношений Молдовы с Европейским союзом. Он заявил, что Польша поддерживает «стремление молдавского народа, всех граждан Молдовы, стать частью Европейского союза, двигаться на Запад».







