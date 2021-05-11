Прощание с экс-капитаном минского хоккейного клуба «Динамо» Игорем Стефановичем состоится 12 мая













Церемония будет проходить с 11:00 до 12:00 в ритуальном зале крематория Северного кладбища Минска . Дань памяти смогут отдать все желающие. В 10:00 от Дворца спорта (СДЮШОР БФСО «Динамо») будет организован транспорт до места прощания.





Напомним, Игорь Стефанович умер в ночь с 8 на 9 мая 2021 г. Ему было 56 лет. Хоккеист выступал за гродненский «Неман» и минское «Динамо» и в конце 90-х годов играл за белорусскую сборную. В последние годы был тренером «Динамо» и занимался с юными хоккеистами клуба. В «Динамо» продолжает выступать сын прославленного хоккеиста Михаил Стефанович.