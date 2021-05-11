|
В Гомеле спасатели снимали с дерева 12-летнюю девочку – видео
11.05.2021 11:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Около шести вечера в понедельник, 10 мая, в службу "101" поступила просьба помочь девочке, застрявшей на дереве во дворе многоэтажного жилого дома по улице Советской в Гомеле.
Как оказалось, подросток залезла на дерево, чтобы снять мяч, но спуститься самостоятельно уже не получилось.
Спасатели приставили к дереву трехколенную лестницу и помогли девочке спуститься, она не пострадала, медицинская помощь не понадобилась.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подросток залезла на дерево, чтобы снять мяч, но спуститься самостоятельно уже не получилось.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)