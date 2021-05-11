В Гомеле спасатели снимали с дерева 12-летнюю девочку – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Около шести вечера в понедельник, 10 мая, в службу "101" поступила просьба помочь девочке, застрявшей на дереве во дворе многоэтажного жилого дома по улице Советской в Гомеле.

Как оказалось, подросток залезла на дерево, чтобы снять мяч, но спуститься самостоятельно уже не получилось.

Спасатели приставили к дереву трехколенную лестницу и помогли девочке спуститься, она не пострадала, медицинская помощь не понадобилась.