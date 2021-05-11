Неизвестные открыли стрельбу в школе в Казани. Погибли 11 человек

Источник материала: Салiдарнасць

Два человека открыли стрельбу в школе на улице Файзи в Казани. Погибли 11 человек, среди них — девять детей. Одного нападавшего задержали, второго ликвидировали, пишет TUT.BY .





Фото: телеграм-канал Baza

По предварительным данным, в результате стрельбы погибли 11 человек, сообщает ТАСС.

Президент Татарстана Рустам Минниханов подтвердил гибель семи детей.

— Мы потеряли семерых детей. Ученики восьмого класса — четверо мальчиков, три девчонки. Они погибли здесь, на третьем этаже. Сейчас 12 детей и четверо взрослых находятся в госпитале. Террорист арестован, 19 лет. Официально на нем зарегистрировано оружие. Других пособников пока не определили, идет следственное действие, все силы развернуты, — сказал он.

По данным РИА «Новости», неизвестные открыли огонь рядом с учебным заведением, а позже прогремел взрыв. По предварительной информации, стрельбу устроили двое. Один из них — 19-летний Ильназ Галявиев, пишет телеграм-канал Baza. Он окончил школу, в которой произошла стрельба, четыре года назад, сейчас учится в колледже. Его задержали, кадры появились в Сети. Сообщается, что второго нападавшего ликвидировали.

Из школы вывели более 200 детей. По сообщениям СМИ, пострадали более 30 человек. Телеграм-каналы публикуют кадры, где раненые дети лежат на траве возле здания школы.

К школе отправили 21 бригаду скорой медицинской помощи Казани и медиков республиканского центра медицины катастроф, на месте происшествия находится министр здравоохранения Республики Татарстан Марат Садыков, сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.