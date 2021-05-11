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В 4-й пакет санкций ЕС против властей Беларуси могут попасть 50 человек

11.05.2021 11:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В 4-й пакет санкций ЕС против властей Беларуси могут попасть 50 человек
ЕС собирается пополнить белорусский «чёрный список» / pixabay.com
В четвёртый пакет санкций ЕС против властей Беларуси могут попасть 50 человек. Пока неизвестно, попадут ли в «чёрный список» и очередные кампании.

«Четвёртый пакет, скорее всего, будет применен к группам частных лиц, и это будет значительный пакет», — сообщил Reuters один из дипломатов Евросоюза.


Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель высказал надежду, что в ближайшие недели будут приняты новые санкции против властей Беларуси. Он полагает, что это произойдёт в июне 2021-го.

«В Беларуси режим продолжает репрессии и запугивание своих граждан, — заявил Боррель. — Сейчас он преследует и польскую общину».


По его словам, «всё, что происходит в стране», будет учтено в четвёртом пакете санкций.

Первые три пакета санкций ЕС были приняты в октябре-декабре 2020 года. В «чёрный список» попали 88 человек — чиновники и силовики.

Под санкциями находится и Александр Лукашенко. Также в санкционном списке 7 предприятий и учреждений. Так Брюссель отреагировал на фальсификацию итогов президентских выборов, на массовое нарушение прав человека, на насилие силовиков в отношении мирных протестующих.

В Минске угрожают «контрсанкциями». Лукашенко поручил предупредить европейцев о последствиях очередных санкций.
 
Теги: Минск
 
 
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«Четвёртый пакет, скорее всего, будет применен к группам частных лиц.
 
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