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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прогноз курса белорусского рубля: вероятны новые рекорды Предложение валюты превысило спрос на нее.

В начале мая все проявлявшиеся ранее закономерности в динамике курса белорусского рубля полетели к черту. Вместо традиционного для начала месяца роста курса доллара на БВФБ, он снизился на 0,9% до 2,5354 рубля за доллар 7 мая. Это минимальное значение с середины декабря 2020 года.При этом стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля за неделю уменьшилась на 0,5%, что также необычно. А объем торгов сократился до 513,6 млн. рублей с 562,4 млн. рублей за предыдущую неделю.Все это указывает на то, что предложение валюты превысило спрос на нее.К этому могло привести несколько причин. Во-первых, каникулы в России, в связи с чем снизился импорт из РФ и, соответственно, спрос на российские рубли.Действительно, объем торгов российской валютой на БВФБ за неделю сократился до 107 млн. рублей с 177,3 млн. рублей за последнюю неделю апреля. Возможно, снизился импорт нефти из России, о чем сообщила компания Транснефть.Кроме того, вероятно, начало сказываться увеличение экспорта белорусских товаров в России, осуществляемое в связи с постепенным снятием препятствий для него в РФ. Интеграция двух стран продолжается.Посол Беларуси в РФ Владимир Семашко, заявил, что из 28 дорожных карт по созданию экономической платформы Союзного государства Беларуси и России уже подписаны 26, и оставшиеся могут быть согласованы осенью текущего года.В то же время, в отношениях двух стран имеются противоречия. В частности, Мингорисполком отказал ряду общественных организаций Беларуси в проведении 9 мая шествия «Бессмертный полк».Продолжается и санкционная война. Так, министры иностранных дел стран большей семерки (G7) на прошедшей 3–5 мая встрече в Лондоне призвали власти Беларуси организовать новые президентские выборы под международным наблюдением. Но призывы никакого влияния на экономику не имеют, хотя политическая обстановка остается напряженной, что наносит ущерб экономике.Динамика курса доллара на БВФБ в ближайшие дни зависит, в значительной степени, от того, чем был вызван обвал его курса в начале мая.Если дело в сокращении покупки нефти, то спрос на российские рубли может остаться заниженным, что дополнительно поддержит курс белорусского рубля. Кроме того, в середине месяца экспортеры начинают продавать валюту для уплаты налогов, что также поддержит рубль.И наконец, следует иметь в виду и продолжение ослабления доллара на рынке форекс и Московской бирже, вызванное плохими данными о состоянии рынка труда в США, опубликованными 7 мая.Все это может привести к обвалу курса американской валюты на БВФБ до 2,5 рубля за доллар, то есть до минимальных уровней с августа 2020 года, когда в стране начался политический кризис.