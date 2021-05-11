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Стрельба в школе Казани: детей эвакуировали прямо из окон. Известно количество погибших

11.05.2021 12:13 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Утром 11 мая в одной из школ Казани на улице Файзи двое открыли стрельбу. Вначале сообщалось о 9 жертвах (8 школьников и учитель), позже стало известно о 13 погибших.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Там же отметили, что нападавших было двое. Один из них задержан. Второго, по данным издания, ликвидировали. Утром сообщалось, что общее количество погибших достигло 11. Позже ТАСС написало о восьми.

Во время ЧП детей эвакуировали прямо из окон школы.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в эфире телеканала «Россия-1» подтвердил гибель семи детей и о 16 раненых, находяшихся в больнице.

«Мы потеряли семерых детей. Ученики восьмого класса - четверо мальчиков, три девчонки. Они погибли здесь, на третьем этаже. Сейчас 12 детей и четверо взрослых находятся в госпитале. Террорист арестован, 19 лет. Официально на нем зарегистрировано оружие. Других пособников пока не определили, идет следственное действие, все силы развернуты», - сказал глава региона.

По данным пресс-службы президента, безопасность восстановлена, Минниханов обошел школу.

Следствие назначит задержанному за нападение на школу психолого-психиатрическую экспертизу.

 
 
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Утром 11 мая в одной из школ Казани на улице Файзи двое открыли стрельбу. Вначале сообщалось о 9 жертвах (8 школьников и учитель), позже стало известно о 13 погибших.
 
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