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Отправка призывников в войска начнется 14 мая. Планируют призвать 10 тысяч бойцов
Источник материала: Партизан
Сейчас в белорусских частях прощаются с «дембелями», а тем временем в военкоматах заканчивается медицинское обследование нового пополнения. Минобороны объявило, что первая отправка будущих воинов состоится 14 мая, а 12 июня они уже примут присягу.
Сейчас по всей стране проходят заседания призывных комиссий, принимаются решения о месте службы.
В этот раз планируется отправить в войска 10 000 штыков — столько же, сколько и прошлой осенью. В Минобороны уточнили, что данные о совпадении плана с реальным наличием призывников появятся после окончания призывной кампании.
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Сейчас в белорусских частях прощаются с «дембелями», а тем временем в военкоматах заканчивается медицинское обследование нового пополнения. Минобороны объявило,...
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