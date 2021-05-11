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Отправка призывников в войска начнется 14 мая. Планируют призвать 10 тысяч бойцов

11.05.2021 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сейчас в белорусских частях прощаются с «дембелями», а тем временем в военкоматах заканчивается медицинское обследование нового пополнения. Минобороны объявило, что первая отправка будущих воинов состоится 14 мая, а 12 июня они уже примут присягу.



Сейчас по всей стране проходят заседания призывных комиссий, принимаются решения о месте службы.

В этот раз планируется отправить в войска 10 000 штыков — столько же, сколько и прошлой осенью. В Минобороны уточнили, что данные о совпадении плана с реальным наличием призывников появятся после окончания призывной кампании.
 
 
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Сейчас в белорусских частях прощаются с «дембелями», а тем временем в военкоматах заканчивается медицинское обследование нового пополнения. Минобороны объявило,...
 
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