Отправка призывников в войска начнется 14 мая. Планируют призвать 10 тысяч бойцов









Сейчас по всей стране проходят заседания призывных комиссий, принимаются решения о месте службы.





В этот раз планируется отправить в войска 10 000 штыков — столько же, сколько и прошлой осенью. В Минобороны уточнили, что данные о совпадении плана с реальным наличием призывников появятся после окончания призывной кампании.



