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Ветрено, но тепло: какая погода будет в Беларуси 12 мая

11.05.2021 12:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 мая – Sputnik. В среду на территории Беларуси будет солнечно и тепло, сообщает Республиканский  центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

На большей части территории 12 мая ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем по юго-востоку местами пройдут кратковременные дожди.

Ветер юго-восточный, восточный, ночью умеренный, утром и днем порывистый. В отдельных районах ожидается усиление ветра порывами до 18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля, днем - 17-23 градуса тепла.

Будут наблюдаться небольшие перепады давления и некоторая геомагнитная активность, что может повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

Ранее 12 мая практиковался такой обычай: если в полдень выйти на дорогу и подставить лицо теплому ветру, то "здоровья прибавится на целый год". Ясный восход солнца в этот день обещает хорошее лето.

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Теги: Минск
 
 
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По народным приметам, если восход солнца в этот день будет ясным, то и лето будет хорошим, теплым.
 
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