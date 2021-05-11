|
Ветрено, но тепло: какая погода будет в Беларуси 12 мая
11.05.2021 12:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 мая – Sputnik. В среду на территории Беларуси будет солнечно и тепло, сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
На большей части территории 12 мая ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем по юго-востоку местами пройдут кратковременные дожди.
Ветер юго-восточный, восточный, ночью умеренный, утром и днем порывистый. В отдельных районах ожидается усиление ветра порывами до 18 м/с.
Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля, днем - 17-23 градуса тепла.
Будут наблюдаться небольшие перепады давления и некоторая геомагнитная активность, что может повлиять на самочувствие метеозависимых людей.
Ранее 12 мая практиковался такой обычай: если в полдень выйти на дорогу и подставить лицо теплому ветру, то "здоровья прибавится на целый год". Ясный восход солнца в этот день обещает хорошее лето.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По народным приметам, если восход солнца в этот день будет ясным, то и лето будет хорошим, теплым.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)