Ветрено, но тепло: какая погода будет в Беларуси 12 мая

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 мая – Sputnik. В среду на территории Беларуси будет солнечно и тепло, сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

На большей части территории 12 мая ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем по юго-востоку местами пройдут кратковременные дожди.

Ветер юго-восточный, восточный, ночью умеренный, утром и днем порывистый. В отдельных районах ожидается усиление ветра порывами до 18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля, днем - 17-23 градуса тепла.

Будут наблюдаться небольшие перепады давления и некоторая геомагнитная активность, что может повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

Ранее 12 мая практиковался такой обычай: если в полдень выйти на дорогу и подставить лицо теплому ветру, то "здоровья прибавится на целый год". Ясный восход солнца в этот день обещает хорошее лето.

Читайте также:

Посадка картофеля : что нужно знать

: что нужно знать Как определить самое опасное заболевание смородины