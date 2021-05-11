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Примирение означает поражение

11.05.2021 12:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Примирение означает поражение
Павел Усов. Фото: Еврорадио
Лукашенко говорит о примирении лишь только для того, чтобы усилить репрессии и террор. Примирение для диктатора – означает исключительно признание его победы, его власти.

Примирение по-лукашенковски – это подчинение и самоунижение, признание вины и собственной неправоты восставшими.

С этим режимом не может быть никакого примирения и диалога, речи не может идти ни о каких уступках. Любое примирение и соглашательство будет означать, что в будущем, через несколько лет. кому-то придется заплатить еще большую кровавую цену за избавление от тирании. В 2020 году беларусы расплатились кровью за “примирение и диалог”, за смирение и равнодушие после 2006 и 2010. Можно только себе представить какую цену придется заплатить в 2025 или 2030. А ее в любом случае придется заплатить за молчаливое безучастие большинства, которое просто выжидало.

Примирение со злом приводит только к росту стоимости борьбы с ним, но не победе с ним.


Требуется больше усилий и ресурсов. Ведь даже смерть диктатора не означает, что политическое зло уничтожено, оно может приобрести другие очертания и формы.

Политическое зло как радиация, если вовремя не ликвидировать ее источник, она загрязнит огромные пространства и будет требовать огромных усилий и времени для ее ликвидации. История это показала на примере многих войн и преступлений, на примере Украины и еще раз показывает в Беларуси.

Кто останавливает борьбу, смиряется и примиряется, ищет возможности сосуществовать со злом, (опять поиграть в партии и выборы) терпеть его и, что хуже всего, прислуживать позже будет платить двойную цену: это судьбы и жизни детей. Ведь кто сегодня в большинстве своем заточен в тюрьмах, в эмиграции, прошел пытки – это общество молодых людей (общество детей) от 20 до 30 лет. Они расплачиваются за то, что “общество отцов” избрало, а потом терпело Лукашенко и его режим. Если сегодня кто-то скажет, что примирение приведет к освобождению сотен людей из тюрем, пусть вспомнит, что примирение со злом в 2006 и 2010 привело этих людей в тюрьмы в 2020 и 2021.

Борьба может затянуться на год и на два, как любая война и противостояние, но она должна продолжаться любыми средствами и методами. И самое главное – в этой борьбе, а не смирении и примирении со злом окончательно сформируется нация и общество, готовое жить в демократической и свободной стране. Общество, которое смириться и примирится со злом готовит свою шею к другому ярму.
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«Примирение по-лукашенковски – это подчинение и самоунижение», - пишет Павел Усов.
 
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