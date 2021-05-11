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Превратилась в старушку: в трясущейся горбунье не сразу узнали 64-летнюю красавицу Казарновскую

11.05.2021 12:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Превратилась в старушку: в трясущейся горбунье не сразу узнали 64-летнюю красавицу Казарновскую
Фото: Natalya Loginova/ Russian Look/ www.globallookpress.com
«Знатоки оперы мечтают попасть на концерты и спектакли с участием Любови Казарновской. У ярославцев есть уникальная возможность видеть знаменитую певицу в спектакле «Пушкиниана. Любовь и карты», – обещает сайт Волковского театра.

Корреспондент Дни.ру оценил музыкальную фантазию «Пушкиниана. Любовь и карты».

Как известно, русский зритель идет в театр «на актера» – ему очень важно увидеть на сцене знакомых по телевизору персон. Волковский театр в Ярославле пошел именно по этому пути и пригласил столичных звезд. Режиссер – Владимир Алеников (снимал фильм «Каникулы Петрова и Васечкина», «Жил-был настройщик» и другие), хореограф – Егор Дружинин (член жюри телепередачи «Ты супер! Танцы», наставник шоу «Танцы» на ТНТ), в главной роли – роли старой графини – оперная дива Любовь Казарновская.

И это довольно символично. Ведь в молодости Казарновская исполняла партию Татьяну в опере «Евгений Онегин». А в музыкальной фантазии Аленикова – графиня из «Пиковой дамы» это и есть старая Татьяна Ларина. Получился эдакий сиквел – продолжение истории Лариной после того, как она навсегда рассталась с Онегиным. Сам Пушкин такого поворота, наверное, не предполагал. Он (Валерий Кириллов), кстати, тоже появляется на сцене вместе с Музой (Ирина Наумкина). Мол, вот оно, вдохновение.

А вот Казарновскую зрители узнают не сразу – на сцену выводят под руку трясущуюся горбунью Потом ее возят в инвалидном кресле. Привыкшие видеть на экране всегда статную и красивую Любовь Юрьевну, зрители ахают от преображения оперной дивы. Красавица на несколько часов превратилась в старушку ради искусства!..

В одном из интервью ее спросили:

«Кто вы — поющая актриса или играющая певица?» Поющая актриса, – ответила Казарновская. – Когда я была на третьем курсе консерватории, мне подарили записи молодой Каллас, ее дебют в Гранд-опера. Я слушала до одурения. Но с тех пор я придерживаюсь правила: лучше быть первой Казарновской, чем 25-й Каллас».


В этом спектакле, правда, Казарновская не поет – звучит фонограмма старых записей. И это вызывает у публики понятное недоумение. Но причина проста – певица сегодня отошла от музыки, занимается преподаванием, снимается в телешоу. Просто в определенном возрасте голос теряет былую красоту и мощь, поэтому многие артисты прекращают выступать и находят себя в других амплуа.

Та же Алла Пугачева в 60 лет объясняла свой отказ от гастрольной деятельности:

«После ряда операций, которые мне пришлось перенести, голос подсел, и он не может выразить тех чувств и тех интонаций, которые мне бы хотелось донести. Вот я и хочу попробовать и узнать, что я собой представляю, как драматическая актриса. С возрастом во мне все больше и больше стал проявляться драматический талант, который до сих пор я могла демонстрировать только в трёхминутных песенных спектаклях. Теперь мне было бы интересно расширить поле драматической деятельности».


Вероятно, те же мотивы были и у Казарновской, которая на семь лет младше Пугачевой. Она сегодня ищет новые формы общения со зрителем, в том числе и при помощи участия в подобных проектах. А на Ярославль выбор певица пал еще и потому, что сюда близко ездить – неподалеку в селе Вятское Казарновская несколько лет назад купила дачу.
 
 
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