Источник материала: UDF



Фото: Natalya Loginova/ Russian Look/ www.globallookpress.com

«Кто вы — поющая актриса или играющая певица?» Поющая актриса, – ответила Казарновская. – Когда я была на третьем курсе консерватории, мне подарили записи молодой Каллас, ее дебют в Гранд-опера. Я слушала до одурения. Но с тех пор я придерживаюсь правила: лучше быть первой Казарновской, чем 25-й Каллас».

«После ряда операций, которые мне пришлось перенести, голос подсел, и он не может выразить тех чувств и тех интонаций, которые мне бы хотелось донести. Вот я и хочу попробовать и узнать, что я собой представляю, как драматическая актриса. С возрастом во мне все больше и больше стал проявляться драматический талант, который до сих пор я могла демонстрировать только в трёхминутных песенных спектаклях. Теперь мне было бы интересно расширить поле драматической деятельности».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Превратилась в старушку: в трясущейся горбунье не сразу узнали 64-летнюю красавицу Казарновскую Как известно, русский зритель идет в театр «на актера».

Корреспондентоценил музыкальную фантазию «Пушкиниана. Любовь и карты».Как известно, русский зритель идет в театр «на актера» – ему очень важно увидеть на сцене знакомых по телевизору персон. Волковский театр в Ярославле пошел именно по этому пути и пригласил столичных звезд. Режиссер –(снимал фильм «Каникулы Петрова и Васечкина», «Жил-был настройщик» и другие), хореограф –(член жюри телепередачи «Ты супер! Танцы», наставник шоу «Танцы» на ТНТ), в главной роли – роли старой графини – оперная диваИ это довольно символично. Ведь в молодости Казарновская исполняла партию Татьяну в опере «Евгений Онегин». А в музыкальной фантазии Аленикова – графиня из «Пиковой дамы» это и есть старая Татьяна Ларина. Получился эдакий сиквел – продолжение истории Лариной после того, как она навсегда рассталась с Онегиным. Сам Пушкин такого поворота, наверное, не предполагал. Он (Валерий Кириллов), кстати, тоже появляется на сцене вместе с Музой (Ирина Наумкина). Мол, вот оно, вдохновение.А вот Казарновскую зрители узнают не сразу – на сцену выводят под руку трясущуюся горбунью Потом ее возят в инвалидном кресле. Привыкшие видеть на экране всегда статную и красивую Любовь Юрьевну, зрители ахают от преображения оперной дивы. Красавица на несколько часов превратилась в старушку ради искусства!..В одном из интервью ее спросили:В этом спектакле, правда, Казарновская не поет – звучит фонограмма старых записей. И это вызывает у публики понятное недоумение. Но причина проста – певица сегодня отошла от музыки, занимается преподаванием, снимается в телешоу. Просто в определенном возрасте голос теряет былую красоту и мощь, поэтому многие артисты прекращают выступать и находят себя в других амплуа.Та жев 60 лет объясняла свой отказ от гастрольной деятельности:Вероятно, те же мотивы были и у Казарновской, которая на семь лет младше Пугачевой. Она сегодня ищет новые формы общения со зрителем, в том числе и при помощи участия в подобных проектах. А на Ярославль выбор певица пал еще и потому, что сюда близко ездить – неподалеку в селе Вятское Казарновская несколько лет назад купила дачу.