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Супруга Билла Гейтса готовилась к разводу с 2019 года

11.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Супруга Билла Гейтса готовилась к разводу с 2019 года

Сообщение о предстоящем разводе Билла и Мелинды Гейтс появилось в начале мая, однако, как утверждают инсайдеры, супруга миллиардера заговорила о разрыве ещё два года назад, рассказывает издание Grazia.

Многие СМИ сообщали о том, что слухи о разводе знаменитой пары, прожившей вместе 27 лет, начали появляться в марте 2021 года.

Однако, источники из окружения Мелинды Гейтс утверждают, что она заговорила о расставании с супругом ещё в 2019 году.

Женщина даже обратилась за консультацией к юристам, чтобы уладить вопросы с документами и подготовиться к возможным судебным тяжбам.

Фото: abc7news.com

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Сообщение о предстоящем разводе Билла и Мелинды Гейтс появилось в начале мая, однако, как утверждают инсайдеры, супруга миллиардера заговорила о разрыве ещё два...
 
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