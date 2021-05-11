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Супруга Билла Гейтса готовилась к разводу с 2019 года
Источник материала: ОНТ
Сообщение о предстоящем разводе Билла и Мелинды Гейтс появилось в начале мая, однако, как утверждают инсайдеры, супруга миллиардера заговорила о разрыве ещё два года назад,
Многие СМИ сообщали о том, что слухи о разводе знаменитой пары, прожившей вместе 27 лет, начали появляться в марте 2021 года.
Однако, источники из окружения Мелинды Гейтс утверждают, что она заговорила о расставании с супругом ещё в 2019 году.
Женщина даже обратилась за консультацией к юристам, чтобы уладить вопросы с документами и подготовиться к возможным судебным тяжбам.
Фото: abc7news.com
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Сообщение о предстоящем разводе Билла и Мелинды Гейтс появилось в начале мая, однако, как утверждают инсайдеры, супруга миллиардера заговорила о разрыве ещё два...
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