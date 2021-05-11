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«Помогите! В школе убивают»: Очевидец описал стрельбу и спасение детей в казанской школе
Источник материала: ОНТ
В средней школе №175 Казани
Очевидец Максим Зарецкий, проживающий около места происшествия, поделился деталями происшествия и фотографиями в своем
По словам очевидца, территорию около школы силовики расчистили от зевак и школьников, оттеснили их во дворы.
В 11:45 Максим Зарецкий написал, что в окрестностях всё стихло, но территория жёстко оцеплена силовиками.
Фото:
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