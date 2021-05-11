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«Помогите! В школе убивают»: Очевидец описал стрельбу и спасение детей в казанской школе

11.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Помогите! В школе убивают»: Очевидец описал стрельбу и спасение детей в казанской школе

В средней школе №175 Казани произошел теракт с участием 19-летнего стрелка. Парень открыл огонь по детям и учителям. По предварительным данным из СМИ, погибли 11 человек, около 30 – пострадали. 

Очевидец Максим Зарецкий, проживающий около места происшествия, поделился деталями происшествия и фотографиями в своем Twitter-аккаунте.

По словам очевидца, территорию около школы силовики расчистили от зевак и школьников, оттеснили их во дворы.

В 11:45 Максим Зарецкий написал, что в окрестностях всё стихло, но территория жёстко оцеплена силовиками.


Фото: Максим Зарецкий


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В средней школе №175 Казани произошел теракт с участием 19-летнего стрелка. Парень открыл огонь по детям и учителям. По предварительным данным из СМИ, погибли 11...
 
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