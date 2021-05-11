«Помогите! В школе убивают»: Очевидец описал стрельбу и спасение детей в казанской школе

Источник материала: ОНТ

В средней школе №175 Казани произошел теракт с участием 19-летнего стрелка. Парень открыл огонь по детям и учителям. По предварительным данным из СМИ, погибли 11 человек, около 30 – пострадали.

Очевидец Максим Зарецкий, проживающий около места происшествия, поделился деталями происшествия и фотографиями в своем Twitter -аккаунте.

По словам очевидца, территорию около школы силовики расчистили от зевак и школьников, оттеснили их во дворы.

В 11:45 Максим Зарецкий написал, что в окрестностях всё стихло, но территория жёстко оцеплена силовиками.





Фото: Максим Зарецкий





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