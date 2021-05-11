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Семья с двумя несовершеннолетними детьми заблудилась в лесу под Гомелем: её обнаружили сотрудники МЧС

11.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Семья с двумя несовершеннолетними детьми заблудилась в лесу под Гомелем: её обнаружили сотрудники МЧС

В 3 км от Гомеля в лесу потерялась семья с несовершеннолетними детьми, её нашли спасатели, передаёт БЕЛТА.

Сообщение в службу спасения поступило от потерпевшей: женщина рассказала, что они с мужем и детьми заблудились в лесу.

Поисками пропавших занимались спасатели ПАС №7 Гомеля, службы поисково-спасательных работ аварийно-спасательного отряда областного управления МЧС, мобильный пункт управления и штаб областного управления МЧС, также в спасательной операции участвовали сотрудники РОВД, Гомельского лесхоза и бригада скорой медицинской помощи.

Семья была обнаружена недалеко от железной дороги. В медицинской помощи и госпитализации они не нуждаются.

Фото: МЧС

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Теги: Гомель
 
 
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В 3 км от Гомеля в лесу потерялась семья с несовершеннолетними детьми, её нашли спасатели, передаёт БЕЛТА. Сообщение в службу спасения поступило от потерпевшей:...
 
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