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Семья с двумя несовершеннолетними детьми заблудилась в лесу под Гомелем: её обнаружили сотрудники МЧС
Источник материала: ОНТ
В 3 км от Гомеля в лесу потерялась семья с несовершеннолетними детьми, её нашли спасатели,
Сообщение в службу спасения поступило от потерпевшей: женщина рассказала, что они с мужем и детьми заблудились в лесу.
Поисками пропавших занимались спасатели ПАС №7 Гомеля, службы поисково-спасательных работ аварийно-спасательного отряда областного управления МЧС, мобильный пункт управления и штаб областного управления МЧС, также в спасательной операции участвовали сотрудники РОВД, Гомельского лесхоза и бригада скорой медицинской помощи.
Семья была обнаружена недалеко от железной дороги. В медицинской помощи и госпитализации они не нуждаются.
Фото: МЧС
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Семья с двумя несовершеннолетними детьми заблудилась в лесу под Гомелем: её обнаружили сотрудники МЧС
В 3 км от Гомеля в лесу потерялась семья с несовершеннолетними детьми, её нашли спасатели, передаёт БЕЛТА. Сообщение в службу спасения поступило от потерпевшей:...
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