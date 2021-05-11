Том Круз вернул свои награды «Золотого глобуса» из-за расизма организаторов премии

Источник материала: ОНТ

Голливудский актёр Том Круз в знак протеста премии «Золотого глобуса» вернул свои награды. Об этом сообщает CNN .

Американец выступил против недостаточного расового разнообразия в жюри «Золотого глобуса». Актер передал все свои награды Ассоциации иностранных журналистов, которые занимаются определением победителей премии. Том Круз трижды становил лауреатом премии: в 1990-м году, 1997-м и в 2000-м.

Ранее американская телекомпания NBC, ежегодно проводившая трансляцию церемонии вручения премии, объявила бойкот «Золотому глобусу» и отказалась транслировать мероприятие в 2022 году. По их мнению, жюри недостаточно отражает разнообразие американского общества.

Телеканал заявил, что сможет снова транслировать «Золотой глобус» в 2023 году, если организаторы премии изменят состав жюри.

Скандал из-за расового неравноправия разгорелся в феврале, когда газета Los Angeles Times обратила внимание на то, что среди 87-ми членов жюри «Золотого глобуса» нет темнокожих. Организаторы пообещали исправить это упущение.

Фото: © Featureflash Photo Agency/Shutterstock/FOTODOM

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram