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Белорусские спасатели помогут в тушении пожаров в Турции
Источник материала: ОНТ
Авиация Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь окажет помощь в тушении пожаров турецким коллегам,
Белорусские спасатели преодолели воздушное пространство четырёх стран и за восемь часов добрались до аэропорта Чорлу в Турции. После совместных инструктажей и тест-полетов белорусский экипаж приступил к дежурству.
Специалисты МЧС отмечают, что подобные командировки позволяют лётному и техническому составу приобрести уникальный опыт тушения лесных пожаров в непривычных и сложных условиях горной местности.
Подготовка и опыт белорусских спасателей высоко ценятся в других странах, они помогали бороться с природными стихиями в Грузии, Латвии, России, Греции, Сербии.
Фото: БЕЛТА
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Авиация Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь окажет помощь в тушении пожаров турецким коллегам, передаёт БЕЛТА. «В Турции уже давно высоко...
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