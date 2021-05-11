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Белорусские спасатели помогут в тушении пожаров в Турции

11.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские спасатели помогут в тушении пожаров в Турции

Авиация Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь окажет помощь в тушении пожаров турецким коллегам, передаёт БЕЛТА.

«В Турции уже давно высоко ценят мастерство белорусских специалистов, поэтому из года в год ждут белорусские экипажи в пожароопасный период. Вот и сейчас вертолет Ми-8 авиации МЧС Беларуси прилетел в Турцию для помощи», – прокомментировали в ведомстве.

Белорусские спасатели преодолели воздушное пространство четырёх стран и за восемь часов добрались до аэропорта Чорлу в Турции. После совместных инструктажей и тест-полетов белорусский экипаж приступил к дежурству.  

Специалисты МЧС отмечают, что подобные командировки позволяют лётному и техническому составу приобрести уникальный опыт тушения лесных пожаров в непривычных и сложных условиях горной местности.

Подготовка и опыт белорусских спасателей высоко ценятся в других странах, они помогали бороться с природными стихиями в Грузии, Латвии, России, Греции, Сербии.

Фото: БЕЛТА

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Авиация Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь окажет помощь в тушении пожаров турецким коллегам, передаёт БЕЛТА. «В Турции уже давно высоко...
 
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