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В школе Казани неизвестные открыли стрельбу. Есть погибшие
Источник материала: ОНТ
В казанской школе №175 на улице Файзи произошла стрельба,
Сообщается, что погибли 11 человек, ещё 32 пострадали.
По некоторым данным, сразу после стрельбы в школе произошёл взрыв.
На место ЧП направлены более 20 бригад скорой помощи, у школы работают экстренные службы.
В соцсетях появляются кадры оцеплённой школы. На видео очевидцев дети выпрыгивают из окон первого, второго и третьего этажей. У здания много раненых школьников.
Глава Татарстана заявил, что задержанному стрелку было 19 лет, на него официально зарегистрировано оружие.
По последним данным, второй стрелок ликвидирован.
Возбуждено уголовное дело.
Фото: РИА Новости
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В казанской школе №175 на улице Файзи произошла стрельба, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Сообщается, что погибли 11 человек, ещё 32 пострадали....
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