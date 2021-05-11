В школе Казани неизвестные открыли стрельбу. Есть погибшие

Источник материала: ОНТ

В казанской школе №175 на улице Файзи произошла стрельба, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Сообщается, что погибли 11 человек, ещё 32 пострадали.

По некоторым данным, сразу после стрельбы в школе произошёл взрыв.

На место ЧП направлены более 20 бригад скорой помощи, у школы работают экстренные службы.

В соцсетях появляются кадры оцеплённой школы. На видео очевидцев дети выпрыгивают из окон первого, второго и третьего этажей. У здания много раненых школьников.



Глава Татарстана заявил, что задержанному стрелку было 19 лет, на него официально зарегистрировано оружие.

По последним данным, второй стрелок ликвидирован.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: РИА Новости

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