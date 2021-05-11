|
В известном костёле Будслава произошёл пожар. Сгорела крыша
Источник материала: ОНТ
В здании костёла Будслава, который находится в Мядельском районе, произошло возгорание,
В спасательную службу около 7:40 утра обратился ксёндз. По его словам, в костёле произошло задымление. В тот момент прихожан в здании не было.
Прибывшие спасатели обнаружили задымление на верхних этажах костёла. По информации Catholic.by, горела крыша.
Волонтёры помогли вынести из костёла ценные вещи: литургийные принадлежности, иконы, книги и другие переносные вещи.
Причина происшествия пока не сообщается.
В 11:30 МЧС Беларуси
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В здании костёла Будслава, который находится в Мядельском районе, произошло возгорание, сообщает МЧС. В спасательную службу около 7:40 утра обратился ксёндз. По его...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)