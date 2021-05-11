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В известном костёле Будслава произошёл пожар. Сгорела крыша

11.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В известном костёле Будслава произошёл пожар. Сгорела крыша

В здании костёла Будслава, который находится в Мядельском районе, произошло возгорание, сообщает МЧС.

В спасательную службу около 7:40 утра обратился ксёндз. По его словам, в костёле произошло задымление. В тот момент прихожан в здании не было. 

Прибывшие спасатели обнаружили задымление на верхних этажах костёла. По информации Catholic.by, горела крыша.

Волонтёры помогли вынести из костёла ценные вещи: литургийные принадлежности, иконы, книги и другие переносные вещи.

Причина происшествия пока не сообщается.

В 11:30 МЧС Беларуси сообщило о ликвидации пожара.

Фото: mchs.gov.by,  catholic.by

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В здании костёла Будслава, который находится в Мядельском районе, произошло возгорание, сообщает МЧС. В спасательную службу около 7:40 утра обратился ксёндз. По его...
 
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