Вулкан в Исландии выбрасывает огненный столб на высоту 300 метров

Источник материала: ОНТ

Жители исландского Рейкьявика вот уже два месяца наблюдают прямо из окна захватывающее зрелище – вулкан Фаградальсфьядль выбрасывает лаву и пепел, иногда огненный столб поднимается на высоту 300 метров!

Пока вулканологи осторожны в прогнозах. Но предполагают, что извержение может продлится ещё несколько месяцев.

Вызывает опасение и расположение вулкана. Расстояние до столицы Исландии всего 30 км, чуть больше до главного национального аэропорта страны.

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