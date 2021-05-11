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Вулкан в Исландии выбрасывает огненный столб на высоту 300 метров

11.05.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вулкан в Исландии выбрасывает огненный столб на высоту 300 метров

Жители исландского Рейкьявика вот уже два месяца наблюдают прямо из окна захватывающее зрелище – вулкан Фаградальсфьядль выбрасывает лаву и пепел, иногда огненный столб поднимается на высоту 300 метров!

Пока вулканологи осторожны в прогнозах. Но предполагают, что извержение может продлится ещё несколько месяцев.

Вызывает опасение и расположение вулкана. Расстояние до столицы Исландии всего 30 км, чуть больше до главного национального аэропорта страны.

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Жители исландского Рейкьявика вот уже два месяца наблюдают прямо из окна захватывающее зрелище – вулкан Фаградальсфьядль выбрасывает лаву и пепел, иногда...
 
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