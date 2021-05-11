МЧС: пожар в Будславском костеле локализован

Утром 11 мая в Будславе (Минская область) загорелся знаменитый костел XVII века — Национальный санктуарий Матери Божьей Будславской (костел Вознесения Пресвятой Девы Марии).

















"Сообщение о задымлении в здании костела в Будславе в Мядельском районе поступило спасателям в 07.47. О происшествии сообщил ксендз. На момент загорания в костеле прихожан не было. Прибывшие подразделения МЧС обнаружили задымление на верхних этажах костела. На месте пожара работает специальная и аварийно-спасательная техника", — сообщил МЧС.

По информации католического портала catholic.by, у костела обвалилась крыша, однако удалось вынести чудотворную икону Матери Божьей Будславской, а также все движимое имущество.

В Будслав были направлены дополнительные пожарные расчеты с лестницами большой длины для тушения пожаров на высоких сооружениях.

По информации МЧС, на месте пожара работает 12 автоцистерн, четыре автолестницы, два автоколенчатых подъемника, воздухозаправщик и насосно-рукавный автомобиль. В ликвидации пожара участвуют спасатели Мядельского, Вилейского, Докшицкого, Островецкого районов и Минска, спасатели пожарного аварийно-спасательного отряда Минской области.

Пожар локализован в 11.24.

Фото: catholic.by и МЧС.