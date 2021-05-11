Пытка неизвестностью. Родным не вернули одежду и обувь Александра Тарайковского

10 мая исполнилось 8 месяцев со дня убийства Александра Тарайковского: его застрелили 10 августа 2020 года около 23 часов в ходе разгона массовой акции протеста в районе станции метро Пушкинская в Минске





Родным до сих пор не только не выдали постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, но даже не ознакомили с материалами проверки. А отказ выдать вещи Александра Тарайковского выглядит высшей степенью издевательства над семьей: дочкой, женой, отцом.





17 марта жена погибшего Елена Герман направила жалобу на имя начальника Следственного комитета Дмитрия Горы. С аналогичной жалобой к руководителю СК обратился и отец Валерий Тарайковский.





Родные просят ознакомить их с постановлением об отказе в возбуждении уголовного дело по факту огнестрельного ранения сотрудниками милиции моему мужу Александру Тарайковскому, которое 10 февраля подписал следователь Владислав Гончарук, а также ознакомить их с материалами проверки по факту убийства Александра Тарайковского.





Родные настаивают на проведении служебной проверки в отношении следователя Гончарука и замначальника управления СК по Минску Мотолько из-за отказа в знакомстве с материалами проверки и отказа в выдаче постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.





Кроме того, Елена Герман просит вернуть личные вещи мужа, в которых он был убит: майку, шорты и обувь.





Как оказалось, жалобу на Мотолько направили самому Мотолько. Вот какой ответ он дал на поставленные вопросы:













Чем провинились Тарайковские?

Ситуацию комментирует руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек:





-17 марта Елена Герман обратилась с жалобой на имя председателя Следственного комитета Дмитрия Гора на решение следователя Гончарука и его начальника Мотолько, которые в нарушение ч. 2, ч.3 ст.178 УПК РБ незаконно отказали в выдаче копии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту убийства её мужа Александра Тарайковского, а также отказались предоставить ей возможность ознакомиться с материалами проверки.



