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НЛО над Беларусью? Что за цепочку светящихся огней видели в небе

11.05.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вечером 8 и 9 мая белорусы в небе заметили передвигающуюся загадочную цепочку светящихся НЛО. Рассказываем, что это было.




Нет, это не пришельцы и не военные самолеты. Это спутники Starlink Илона Маска. 

Напомним, Starlink – это глобальная сеть спутникового интернета для всего мира компании SpaceX. Предприниматель Илон Маск придумал этот проект в 2015 году для доступа Интернет в тех местах, где он недоступен, ненадёжен или слишком дорогой. В планах проекта – сеть из 30 тысяч спутников.

Недавно компания запустила в небо новую партию из 60 единиц. И сейчас их отлично видно из Беларуси. Наблюдать за ними можно еще в течение нескольких дней. 

Для тех, кто еще не видел и хочет на них посмотреть, есть специальный сайт findstarlink.com, где указав координаты города, вам выдаст ближайшее время, когда можно будет увидеть пролетающие спутники.
 
 
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Вечером 8 и 9 мая белорусы в небе заметили передвигающуюся загадочную цепочку светящихся НЛО. Рассказываем, что это было.
 
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