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«Минск» могут не допустить к участию в женской ЛЧ из-за одного владельца с минским «Динамо»
Источник материала: Партизан
В этом сезоне Беларусь в Лиге чемпионов должны представить минское «Динамо» и «Минск».
Однако, у обоих клубов собственником является Мингорисполком. Из-за одного владельца УЕФА имеет право допустить к участию в ЛЧ только один клуб.
Таким образом, «Минск» могут не допустить к турниру, сообщает Дмтрий Синяк в своем
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В этом сезоне Беларусь в Лиге чемпионов должны представить минское «Динамо» и «Минск».
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