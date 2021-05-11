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«Минск» могут не допустить к участию в женской ЛЧ из-за одного владельца с минским «Динамо»

11.05.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В этом сезоне Беларусь в Лиге чемпионов должны представить минское «Динамо» и «Минск».

Однако, у обоих клубов собственником является Мингорисполком. Из-за одного владельца УЕФА имеет право допустить к участию в ЛЧ только один клуб.

Таким образом, «Минск» могут не допустить к турниру, сообщает Дмтрий Синяк в своем телеграм-канале.
 
Теги: Минск
 
 
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В этом сезоне Беларусь в Лиге чемпионов должны представить минское «Динамо» и «Минск».
 
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