В Беларуси не хватает почти 84 тысяч работников









Какие зарплаты обещают наниматели

В общереспубликанском банке вакансий сейчас значится 83 793 предложения от нанимателей. Из них — 31,3 тысячи вакансий — на зарплату до 500 рублей. При этом нужно учитывать, что наниматели, как правило, в вакансии указывают заработок до уплаты налогов, то есть на руки выйдет меньше.





Зарплату от 1000 рублей обещают почти по 10,7 тысячи вакансиям.





Каких специалистов не хватает

Для водителей автомобилей в банке вакансий сейчас значится 3537 предложений от нанимателей (из которых 770 — с зарплатой до 500 рублей), трактористов — 2454, электромонтеров — 2058, продавцов — 2035, поваров — 1520, электрогазосварщиков — 762, дорожных рабочих — 394.





Не хватает вакансий также и для строителей. К примеру, для каменщиков — 854 предложения от нанимателей, штукатуров — 795, маляров — 643.





В дефиците также медработники. Так, в стране не хватает 3005 врачей-специалистов, почти столько же медсестер (3001), фельдшеров — 1036. Для санитарок открыто 1664 вакансии (в том числе и ветеринарных).





К примеру, врачам готовы платить больше 1000 рублей по 756 вакансиям, медсестрам — по 196. Зарплаты до 500 рублей могут получить 602 врача и 1219 медсестер.





В Минтруда ранее рассказали о самых востребованных профессиях на рынке труда. Среди них — медсестры, врачи, продавцы, швеи, водители. При этом больше 60% заявленных вакансий предназначены для рабочих.





Фактическая безработица в первом квартале, по данным Белстата, была на уровне 4,2% от численности рабочей силы. В численном выражении безработными были 207,9 тысячи человек. Эти данные рассчитаны по методологии Международной организации труда.

При этом официальная безработица заметно ниже, чем фактическая. По данным Минтруда, на 1 апреля на учете в качестве безработных состояло 8,6 тысячи человек. То есть фактически безработных более чем в 20 раз больше, чем официальных.





Какие вопросы возникают к банку вакансий

К актуальности информации, которая размещена в общереспубликанском банке вакансий, возникает немало вопросов. В нем хватает предложений от нанимателей, которые разместили в предыдущие годы, начиная с 2016-го. Эти предложения могли потерять актуальность (хотя и были массово обновлены 16 октября прошлого года).





В марте этого года во время онлайн-конференции, которую проводило Минтруда по вопросам сод ствия занятости, один из участников пожаловался, что не все предложения, размещенные в общереспубликанском банке вакансий, актуальны. «Звоню, а мне говорят, что место занято. И это не единичный случай», — рассказал участник конференции.

— Да, такое случается. И объяснения этому просты: конкуренция на рынке труда существует, особенно если уровень оплаты труда по заявленной вакансии высокий. Вполне возможно, что вакансия, которая заинтересовала вас, параллельно заинтересовала еще кого-то, — ответил начальник управления политики занятости Минтруда Олег Токун. — Сегодня банк вакансий обновляется в режиме онлайн, и мы стремимся к тому, чтобы информация по неактуальным вакансиям как можно быстрее исключалась из банка.







