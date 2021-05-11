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Погода в СНГ: жара в Беларуси, завершение периода заморозков в Армении

11.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В режим настоящего лета переходит погода в Москве. Плюс 20 сегодня в российской столице и без дождей. А завтра 22 – 25. О погоде в других странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Сезон лесных пожаров в Казахстане начался с трагедии. Накануне огонь в Риддерском лесхозе перекинулся на жилой сектор. Сгорели больше 35 домов и несколько хозяйственных построек. В огне погибла местная жительница, два человека находятся в реанимации. Из-за сильного ветра порывами 20 метров в секунду спасателям долго не удавалось сбить пламя. В тушении задействовали вертолеты. Жителей сгоревших домов эвакуировали в ближайший профилакторий и общежитие агротехнического колледжа.

Беларусь

В Беларуси днем нескромные плюс 26. Такой жаре особенно рады дачники и любители пикников. С приходом пожароопасного сезона спасатели напоминают о запрете на разведение костров в лесу. Для нарушителей пикник на свежем воздухе с шашлыками может обернуться штрафом до 140 долларов.

Кыргызстан

Дожди в Бишкеке взяли короткую паузу. Жители столицы Кыргызстана смогут насладиться погожим днем. До плюс 25 сегодня в городе. Благоприятная погода для сезонного ремонта дорог. В нескольких районах Бишкека рабочие снимают старое покрытие, а где-то на новый слой асфальта-бетона уже наносят разметку. За сезон предстоит отремонтировать почти 100 километров полотна.

Таджикистан

Горячий месяц – так называют синоптики май в Таджикистане. В Душанбе сегодня до +23. А на юге республики 26-градусная жара. Там поспела первая в сезоне черешня. С гектара садоводы Хатлонской области собирают до 4-5 тонн ягод. Урожай отправляют на столичные рынки. Пока килограмм черешни стоит два доллара, но уже в июне сладкая ягода подешевеет примерно на доллар.

Армения

Дождь, который несколько дней заливал Армению, закончился. Аграрии могут возобновить сельскохозяйственные работы. В этом сезоне уже засеяли почти 50 000 гектаров пахотных земель. Зерновые, картофель, морковь, капуста, огурцы. Основные работы ведутся в Араратской долине, там сегодня до плюс 22.



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О погоде в других странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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