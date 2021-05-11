Пожар в уникальном костеле Будслава: что там сейчас происходит

Источник материала: Onliner Сегодня утром в Будславе загорелся Национальный санктуарий Матери Божьей Будславской. По информации МЧС, о загорании в 07:47 утра сообщил ксендз. Пожар локализован в 11:24, продолжаются работы по его устранению.

Местные жители: «Пожар — это ж такое дело, все начали помогать»

Корреспонденты Onliner отправились на место происшествия. Дым от пожара виден над костелом за 3,5 километра от храма. Дым уже сизый и рассеянный, но по нему однозначно можно понять: в Будславе случилось ЧП. Дымка окутывает шпили, с огнем продолжают бороться спасатели.

— Наверное, ночью начало гореть. Женщина рассказала, что сначала услышала треск. Не подумала, что это пожар, а потом глянула — и, наверное, увидела дым. Около 07:30 она побежала к ксендзу, он тут рядом живет. И люди начали приходить. В 07:50 по Будславу отключили свет. Мы очень переживали за старинный деревянный алтарь, но его успели вынести. И орган успели вынести, который уже не работал. Один мужчина сказал, что упала люстра и сгорела лавка, а внутри все вроде бы сохранилось, — рассказала Onliner местная жительница.

В последнее время, по словам жителей, ремонта в храме не было.













В воздухе чувствуется сильный запах гари, даже несмотря на ощутимый ветер.

Пенсионерка, живущая в другой части Будслава, рассказывает, что в восемь утра, когда она вышла на участок, над костелом уже витали языки пламени:

— Я хоть и православная, но плакала из-за этого, очень тяжело. Это же наше все, белорусское.





































— Гореть начало под крышей. Я видела, что падали угольки, когда помогала. Жалко, что над старым костелом было хранилище со старинными рукописями. Скорее всего, если они и не сгорели, то их залили, — сообщила нам женщина, которая сама помогала выносить из храма ценные вещи; по ее словам, желающих помочь в спасении важных реликвий и книг было много. — Из колхоза работники пришли — мужики были, трактористы. Пожар — это ж такое дело, все начали помогать.

Что говорит МЧС

— Сообщение о пожаре поступило в 07:47, через 4 минуты к месту пожара прибыло подразделение. По прибытии наблюдался сильный дым из-под кровли здания. Происходило горение деревянных строительных конструкций в полостях между покрытием и перекрытием зданий. Помимо элементов кровли, огонь больше никуда не распространился. Первыми прибывшими подразделениями было верно определено решающее направление тушения пожара. Была проведена эвакуация дорогостоящих материальных ценностей. В здании остался только очень ценный орган, но мы выставили соответствующий пост… Деревянные покрытия не уничтожены полностью, они повреждены. Площадь здания — 52 на 34 кв. м. Предварительная причина устанавливается. По опросу местных жителей и рабочих пока ничего не установлено, — сообщил на пресс-брифинге Виталий Пекулин, заместитель начальника минского областного управления МЧС.

















Прямо сейчас (в 13:20) храм тушат двумя стволами. Над дымящимся зданием кружились аисты. Металлические части кровли так раскалились от огня, что покраснели

(обновляется)