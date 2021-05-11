Как на фоне пандемии изменилось число уезжающих на заработки белорусов

Источник материала: Tut.by

В первом квартале за границей трудилось 79,2 тысячи белорусов. Это следует из данных выборочного обследования Белстатом домашних хозяйств для изучения проблем занятости населения. Это на 8,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В статистике учитываются те, кто трудился за границей до года. Снижение числа трудовых мигрантов происходит на фоне пандемии.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

При этом большинство из тех, кто уехал на заработки за границу в первом квартале этого года отправились в Россию — 68,7% от общего числа трудящихся за пределами Беларуси (до 1 года). Показатель по уезжающим на заработки в России снижается в последнее время. Для сравнения: в целом за 2017 год уехавших на заработки в эту страну было 83,9% от общего числа трудовых гастарбайтеров, а в 2019-м — 74,7%.

При этом данные Белстата, как правило, отличаются от статистики по уезжающим на заработки, которую ведет МВД. Причем данные Белстата обычно в бОльшую сторону. Дело в том, что в статистике Департамента по гражданству и миграции МВД учитываются только те, кто уехал на работу при содействии организаций, у которых есть специальное разрешение (лицензия) на осуществление деятельности, связанной с трудоустройством за пределами Беларуси. Те, кто самостоятельно уехал, не зафиксированы в статистике. Поэтому данные стран, в которые уезжают на заработки, как правило, отличаются в большую сторону по числу трудовых мигрантов из Беларуси.

Напомним, профсоюзы неоднократно напоминали властям про проблему «ощутимой» трудовой миграции. К примеру, в феврале 2020 года в Федерации профсоюзов говорили: «Вызывает обеспокоенность ситуация с оттоком кадров. Так, по данным МВД Российской Федерации, за 9 месяцев прошлого года на работу в Россию выехали более 100 тысяч белорусов».

Проблему оттока кадров за границу ранее обсуждали на заседании Нацсовета по трудовым и соцвопросам. Профсоюзы ранее отмечали, что решение этой проблемы может стать одной из мер по улучшению социально-экономического положения отстающих районов, где «уровень средней зарплаты таков, что люди не могут приобрести необходимый минимальный перечень товаров и услуг».

Причем профсоюзы уже несколько лет указывают на существующую проблему.

«Мы просто теряем трудовые ресурсы. Ни для кого не секрет, что сегодня десятки, если не сотни тысяч наших граждан уехали на работу в Россию, а это значит, что мы недополучаем взносы в Фонд социальной защиты, теряем производства, которые не могут работать без высококвалифицированных кадров», — говорил еще в 2017 году председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда.

В организации убеждены: чтобы сдержать отток кадров, нужно «наравне с ростом зарплаты белорусам предоставлять современные условия переобучения».

У властей неоднозначное отношение к трудовой миграции белорусов. В октябре 2019 года Александр Лукашенко, посещая Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Александрова, заявил , что «силой удерживать ни врачей, ни учителей, ни инженеров никто не будет». «Все равно силой человека не удержишь. Мир глобализируется, миграция огромная. Надо цивилизованно работать с людьми», — сказал президент. По его словам, в Беларуси будут принимать меры, чтобы удержать специалистов. Речь, в частности, идет о создании необходимых условий для жизни и работы, повышении заработной платы.

В то же время Александр Лукашенко отметил: он не особо озадачен тем, что белорусские врачи будут мигрировать в другие страны. Даже несмотря на то, что некоторые страны уже включились в борьбу за наших специалистов, среди них как минимум Польша , Литва , Германия и Чехия . При этом Минздрав еще в начале 2020 года признавал проблему трудовой миграции медиков. В апреле этого года в ведомстве также говорили про отток медработников за границу.