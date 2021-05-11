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Как тушили пожар в Будславском костеле – видео

11.05.2021 13:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

 

Первое сообщение о пожаре в костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии поступило в 7:47. Прибывшие к месту происшествия пожарные расчеты обнаружили задымление верхнего этажа. Однако пламя разгоралось все сильнее.

Прихожане успели вынести книги, иконы, принадлежности для богослужений и даже орган 1771-го года. Спасли также главную святыню храма - Будславскую икону Божией Матери — один из самых почитаемых католиками Беларуси образов Богородицы.

В ликвидации пожара участвуют спасатели Мядельского, Вилейского, Докшицкого, Островецкого районов и города Минска, аварийно-спасательный отряд Минской области

Никто не пострадал, однако крыша костела над центральным нефом обрушилась, рухнула одна из люстр.

Пожар локализован, о его причинах пока говорить рано.

 
Теги: Минск
 
 
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В деревне Будслав Мядельского района 11 мая загорелся уникальный костел Вознесения Пресвятой Девы Марии. Возгорание произошло на крыше, об этом пожарным сообщил...
 
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