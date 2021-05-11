|
Как тушили пожар в Будславском костеле – видео
11.05.2021 13:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Первое сообщение о
Прихожане успели вынести книги, иконы, принадлежности для богослужений и даже орган 1771-го года. Спасли также главную святыню храма - Будславскую икону Божией Матери — один из самых почитаемых католиками Беларуси образов Богородицы.
В ликвидации пожара участвуют спасатели Мядельского, Вилейского, Докшицкого, Островецкого районов и города Минска, аварийно-спасательный отряд Минской области
Никто не пострадал, однако крыша костела над центральным нефом обрушилась, рухнула одна из люстр.
Пожар локализован, о его причинах пока говорить рано.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В деревне Будслав Мядельского района 11 мая загорелся уникальный костел Вознесения Пресвятой Девы Марии. Возгорание произошло на крыше, об этом пожарным сообщил...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)