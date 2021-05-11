Как тушили пожар в Будславском костеле – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Первое сообщение о пожаре в костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии поступило в 7:47. Прибывшие к месту происшествия пожарные расчеты обнаружили задымление верхнего этажа. Однако пламя разгоралось все сильнее.

Прихожане успели вынести книги, иконы, принадлежности для богослужений и даже орган 1771-го года. Спасли также главную святыню храма - Будславскую икону Божией Матери — один из самых почитаемых католиками Беларуси образов Богородицы.

В ликвидации пожара участвуют спасатели Мядельского, Вилейского, Докшицкого, Островецкого районов и города Минска, аварийно-спасательный отряд Минской области

Никто не пострадал, однако крыша костела над центральным нефом обрушилась, рухнула одна из люстр.

Пожар локализован, о его причинах пока говорить рано.