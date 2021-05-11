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Горел известный костел в Будславе. Икона Божией Матери спасена
11.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Утром во вторник загорелась крыша в Будславском костеле. Около 10 часов по сообщению спасателей крыша над центральным нефом костела обрушилась. В 11.24 пожар был локализован.
Фото catholic.by
Служители костела и местные жители смогли вынести иконы, книги, орган 1771 года и другие ценные для прихожан вещи, сообщает
Также спасена Будславская икона Божией Матери — один из почитаемых католиками Беларуси образов Богородицы — написанная в Риме и подаренная папой римским Климентом XVII.
– На месте работают 13 автоцистерн, 4 автолестницы, 2 автоколенчатых подъемника, воздухозаправщик и насосно-рукавный автомобиль. В ликвидации пожара участвуют спасатели Мядельского, Вилейского, Докшицкого, Островецкого районов и г. Минска, аварийно-спасательный отряд Минской области, — сообщает
Фото
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Сгорела часть крыши.
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