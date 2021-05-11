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Горел известный костел в Будславе. Икона Божией Матери спасена

11.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Утром во вторник загорелась крыша в Будславском костеле. Около 10 часов по сообщению спасателей крыша над центральным нефом костела обрушилась. В 11.24 пожар был локализован.

Горел известный костел в Будславе. Икона Божией Матери спасена

Фото catholic.by

Служители костела и местные жители смогли вынести иконы, книги, орган 1771 года и другие ценные для прихожан вещи, сообщает TUT.BY.

Также спасена Будславская икона Божией Матери — один из почитаемых католиками Беларуси образов Богородицы — написанная в Риме и подаренная папой римским Климентом XVII.

Горел известный костел в Будславе. Икона Божией Матери спасена

Горел известный костел в Будславе. Икона Божией Матери спасена
Горел известный костел в Будславе. Икона Божией Матери спасена

– На месте работают 13 автоцистерн, 4 автолестницы, 2 автоколенчатых подъемника, воздухозаправщик и насосно-рукавный автомобиль. В ликвидации пожара участвуют спасатели Мядельского, Вилейского, Докшицкого, Островецкого районов и г. Минска, аварийно-спасательный отряд Минской области, — сообщает МЧС.

Горел известный костел в Будславе. Икона Божией Матери спасена

Фото https://t.me/natbelographic

 
Теги: Минск
 
 
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