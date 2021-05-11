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Президент Латвии: Восточные страны НАТО должны помочь Беларуси создать демократическое государство

11.05.2021 14:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Страны «Бухарестской девятки» (B-9), объединяющей восточные страны НАТО, не должны забывать о своих ближайших соседях, заявил президент Латвии Эгилс Левитс на саммите объединения 10 мая, пишет сайт naviny.by.



«Безусловная поддержка стремлению Украины и Грузии интегрироваться в евроатлантические структуры является нашей обязанностью. Белорусский народ также хочет быть свободным в своем политическом выборе. Жители всех этих трех стран готовы защищать свои демократические права перед авторитарной властью. Мы должны помочь этим трем государствам создать свободное, демократическое государственное управление — как это сделали мы сами после падения железного занавеса», — цитирует Левитса его пресс-служба.
 
 
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Страны «Бухарестской девятки» (B-9), объединяющей восточные страны НАТО, не должны забывать о своих ближайших соседях, заявил президент Латвии Эгилс Левитс на...
 
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