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Президент Латвии: Восточные страны НАТО должны помочь Беларуси создать демократическое государство
Источник материала: Партизан
Страны «Бухарестской девятки» (B-9), объединяющей восточные страны НАТО, не должны забывать о своих ближайших соседях, заявил президент Латвии Эгилс Левитс на саммите объединения 10 мая,
«Безусловная поддержка стремлению Украины и Грузии интегрироваться в евроатлантические структуры является нашей обязанностью. Белорусский народ также хочет быть свободным в своем политическом выборе. Жители всех этих трех стран готовы защищать свои демократические права перед авторитарной властью. Мы должны помочь этим трем государствам создать свободное, демократическое государственное управление — как это сделали мы сами после падения железного занавеса», — цитирует Левитса его пресс-служба.
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Страны «Бухарестской девятки» (B-9), объединяющей восточные страны НАТО, не должны забывать о своих ближайших соседях, заявил президент Латвии Эгилс Левитс на...
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