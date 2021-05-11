Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет о защите суверенитета и конституционного строя страны. Документ четко разграничивает полномочия и обязанности Совета безопасности в чрезвычайных случаях. Факторами риска могут быть – покушение на жизнь главы государства, террористический акт, внешняя агрессия или другие действия насильственного характера, передает «МИР 24».

При этом в стране незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение. Решения Совета безопасности Беларуси обязательны для всех госорганов и подлежат безусловному исполнению. Именно Совбез с участием губернаторов примет решение о проведении новых выборов.

«Сейчас было важно закрепить ситуацию, связанную с чрезвычайным положением. Не дай Бог что случится. И поэтому создается такой коллективный орган именно на переходный период. Ситуация складывается таким образом – вокруг Беларуси ряд стран пытаются нагнетать напряженность. Поэтому необходимы дополнительные гарантии устойчивости всей системы», – отметил политолог Вадим Гигин.

Декрет уже вступил в силу. Напомним, сейчас в Беларуси расследуют дело о попытке организации госпереворота, покушения на президента и членов его семьи. Задержанные сотрудничают со следствием.