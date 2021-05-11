ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко подписал декрет о защите суверенитета и конституционного строя

11.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет о защите суверенитета и конституционного строя страны. Документ четко разграничивает полномочия и обязанности Совета безопасности в чрезвычайных случаях. Факторами риска могут быть – покушение на жизнь главы государства, террористический акт, внешняя агрессия или другие действия насильственного характера, передает «МИР 24».

При этом в стране незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение. Решения Совета безопасности Беларуси обязательны для всех госорганов и подлежат безусловному исполнению. Именно Совбез с участием губернаторов примет решение о проведении новых выборов.

«Сейчас было важно закрепить ситуацию, связанную с чрезвычайным положением. Не дай Бог что случится. И поэтому создается такой коллективный орган именно на переходный период. Ситуация складывается таким образом – вокруг Беларуси ряд стран пытаются нагнетать напряженность. Поэтому необходимы дополнительные гарантии устойчивости всей системы», – отметил политолог Вадим Гигин.

Декрет уже вступил в силу. Напомним, сейчас в Беларуси расследуют дело о попытке организации госпереворота, покушения на президента и членов его семьи. Задержанные сотрудничают со следствием.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этот документ четко разграничивает полномочия и обязанности Совета безопасности в чрезвычайных случаях.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко подписал декрет о защите суверенитета и конституционного строя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by