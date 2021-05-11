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Лукашенко подписал декрет о защите суверенитета и конституционного строя
11.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет о защите суверенитета и конституционного строя страны. Документ четко разграничивает полномочия и обязанности Совета безопасности в чрезвычайных случаях. Факторами риска могут быть – покушение на жизнь главы государства, террористический акт, внешняя агрессия или другие действия насильственного характера, передает «МИР 24».
При этом в стране незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение. Решения Совета безопасности Беларуси обязательны для всех госорганов и подлежат безусловному исполнению. Именно Совбез с участием губернаторов примет решение о проведении новых выборов.
Декрет уже вступил в силу. Напомним, сейчас в Беларуси расследуют дело о попытке организации госпереворота, покушения на президента и членов его семьи. Задержанные сотрудничают со следствием.
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Этот документ четко разграничивает полномочия и обязанности Совета безопасности в чрезвычайных случаях.
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