|
Под Слонимом легковушка вылетела в кювет и перевернулась - пострадала женщина
Источник материала: Tut.by
Женщина получила травмы в аварии, которая произошла днем 10 мая в Слонимском районе,
По информации инспекторов, 52-летня водитель Kia двигалась по трассе Барановичи — Пограничный — Гродно. На 80-м километре дороги при обгоне она не справилась с управлением и съехала в кювет, где автомобиль перевернулся.
В результате ДТП женщина оказалась заблокирована в салоне. Спасатели достали пострадавшую из автомобиля и передали медикам. С травмой позвоночника ее госпитализировали.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ее из искореженного автомобиля при доставали спасатели.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)