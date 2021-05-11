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Под Слонимом легковушка вылетела в кювет и перевернулась - пострадала женщина

11.05.2021 14:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Женщина получила травмы в аварии, которая произошла днем 10 мая в Слонимском районе, сообщили в ГАИ.


Фото: ГАИ

По информации инспекторов, 52-летня водитель Kia двигалась по трассе Барановичи — Пограничный — Гродно. На 80-м километре дороги при обгоне она не справилась с управлением и съехала в кювет, где автомобиль перевернулся.


Фото: ГАИ

В результате ДТП женщина оказалась заблокирована в салоне. Спасатели достали пострадавшую из автомобиля и передали медикам. С травмой позвоночника ее госпитализировали.

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Теги: Гродно
 
 
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Ее из искореженного автомобиля при доставали спасатели.
 
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