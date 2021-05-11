В Brabus нашли способ улучшить «заряженный» Mercedes-AMG E 63 S

Источник материала: Tut.by

В прошлом году Mercedes обновил самые мощные версии E-класса — седан и универсал AMG E 63 , включая и модификацию E 63 S 4Matic+. И без того экстремальная и посвежевшая «ешка» не могла остаться без внимания инженеров фирмы Brabus .





Новый проект называется просто Brabus 800. С четырехлитрового битурбо-V8 у Mercedes-AMG E 63 S мотористы из Боттропа сняли 800 л.с. и 1000 Нм крутящего момента — против 612 л.с. и 850 Нм у заводской версии. Добиться прироста в отдаче позволили в первую очередь более производительные турбокомпрессоры с максимальным давлением наддува 1,6 бара и перепрограммированный блок управления.





Первую «сотню» полноприводный седан Brabus 800 разменивает за 3 секунды, универсал (его снимков обнародовано не было) — на 0,1 секунды медленнее. Максимальная скорость с обоих случаях ограничена электроникой на отметке 300 км/ч.





Из прочих особенностей тюнинга топового E-класса — новый углепластиковый обвес, доработанная пневмоподвеска с тремя режимами работы (дорожный просвет может уменьшаться на 10−20 мм), выпускная система с квартетом патрубков из нержавеющей стали и фирменные колесные диски диаметром до 21 дюйма с шинами Continental, Pirelli или Yokohama.





В салоне — традиционные для Brabus накладки на педали и пороги, отделка кожей и алькантарой, а также декоративные вставки из дерева или углепластика. Базовая цена Brabus 800 не называется.