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50 человек могут попасть в четвертый пакет санкций ЕС против властей Беларуси
11.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Но пока неизвестно, попадут ли в черный список юридические лица.
– Четвертый пакет, скорее всего, будет применен к группам частных лиц, и это будет значительный пакет, — сообщил
В четвертый пакет могут попасть 50 человек.
Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель высказал надежду, что в ближайшие недели будут приняты новые санкции против властей Беларуси. Он
Первые три пакета санкций ЕС были приняты в октябре-декабре 2020 года. В черный список попали 88 человек — чиновники и силовики, напоминает
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Но пока неизвестно, попадут ли в черный список юридические лица.
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