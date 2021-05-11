50 человек могут попасть в четвертый пакет санкций ЕС против властей Беларуси

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Но пока неизвестно, попадут ли в черный список юридические лица.

– Четвертый пакет, скорее всего, будет применен к группам частных лиц, и это будет значительный пакет, — сообщил Reuters один из дипломатов Евросоюза.

В четвертый пакет могут попасть 50 человек.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель высказал надежду, что в ближайшие недели будут приняты новые санкции против властей Беларуси. Он полагает , что это произойдет в июне 2021-го.

Первые три пакета санкций ЕС были приняты в октябре-декабре 2020 года. В черный список попали 88 человек — чиновники и силовики, напоминает Еврорадио . Также в санкционном списке 7 предприятий и учреждений.