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Таможенники нашли в полуприцепе 330 килограммов гашиша (видео)

11.05.2021 14:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Белорусские таможенники совместно с Комитетом государственной безопасности Беларуси и Федеральной службой безопасности провели операцию, сообщает сайт Государственного таможенного комитета. В грузовике, который следовал из Германии в Россию через белорусско-польскую границу, удалось обнаружить 330 килограммов гашиша.

Фура DAF с полуприцепом по документам везла «пиво солодовое». Машину остановили белорусские таможенники в Витебской области на трассе М1 неподалеку от белорусско-российской границы. Для обнаружения тайника специалисты отправили автопоезд на осмотр с использованием инспекционно-досмотрового комплекса в пункте пропуска «Григоровщина».

Так таможенники установили местоположение тайника в полуприцепе. Пришлось распилить пол на части. Находкой оказалось особо опасное наркотическое вещество.

Таможенники нашли в полуприцепе 330 килограммов гашиша (видео)

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 328-1 УК Республики Беларусь. Водитель задержан.

 
 
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Белорусские таможенники совместно с Комитетом государственной безопасности Беларуси и Федеральной службой безопасности провели операцию, сообщает сайт...
 
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