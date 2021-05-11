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Таможенники нашли в полуприцепе 330 килограммов гашиша (видео)
Источник материала: Onliner
Белорусские таможенники совместно с Комитетом государственной безопасности Беларуси и Федеральной службой безопасности провели операцию,
Фура DAF с полуприцепом по документам везла «пиво солодовое». Машину остановили белорусские таможенники в Витебской области на трассе М1 неподалеку от белорусско-российской границы. Для обнаружения тайника специалисты отправили автопоезд на осмотр с использованием инспекционно-досмотрового комплекса в пункте пропуска «Григоровщина».
Так таможенники установили местоположение тайника в полуприцепе. Пришлось распилить пол на части. Находкой оказалось особо опасное наркотическое вещество.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 328-1 УК Республики Беларусь. Водитель задержан.
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Белорусские таможенники совместно с Комитетом государственной безопасности Беларуси и Федеральной службой безопасности провели операцию, сообщает сайт...
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