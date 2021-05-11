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Треть тонны гашиша нашли витебские таможенники в следовавшем из Германии в Россию грузовике

11.05.2021 14:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Беларуси задержали крупную партию наркотиков — около 330 кг гашиша, которые были спрятаны в тайнике в полу полуприцепа, сообщает БелаПАН со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

 

Треть тонны гашиша нашли витебские таможенники в следовавшем из Германии в Россию грузовике

 

«Преступление пресечено белорусскими таможенниками в рамках совместной операции с Комитетом государственной безопасности Беларуси и Федеральной службой безопасности Российской Федерации. Грузовик DAF, в полуприцепе которого и был оборудован тайник для перемещения крупной партии наркотиков, следовал из Германии в Россию через белорусско-польскую границу», — говорится в сообщении.

 

Треть тонны гашиша нашли витебские таможенники в следовавшем из Германии в Россию грузовике

 

Треть тонны гашиша нашли витебские таможенники в следовавшем из Германии в Россию грузовике

 

Автопоезд с партией пива был остановлен в Витебской области на трассе М1, недалеко от белорусско-российской границы, уточняет ГТК.

«Чтобы убедиться в том, что в грузовом отсеке спрятан гашиш, а также определить точное место тайника, таможенники направили автопоезд на осмотр с применением инспекционно-досмотрового комплекса в пункт пропуска «Григоровщина». По полученной сканограмме было установлено место сокрытия наркотика. Чтобы извлечь гашиш из пола полуприцепа, необходимо было распилить пол на части», — отмечают таможенники.

 

Треть тонны гашиша нашли витебские таможенники в следовавшем из Германии в Россию грузовике

 

Экспертиза подтвердила, что спрессованное в виде плиток вещество является гашишем.

Витебской таможней в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 328-1 УК Беларуси. Задержанному грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Проводятся оперативно-розыскные и следственные действия.

 
 
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В Беларуси задержали крупную партию наркотиков — около 330 кг гашиша, которые были спрятаны в тайнике в полу полуприцепа, сообщает БелаПАН со ссылкой на...
 
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