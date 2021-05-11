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Фотофакт: Допрос парня, устроившего стрельбу в казанской школе

11.05.2021 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Второй нападавший был убит при задержании



На фото, которое опубликовала "Новая газета"  — допрос 19-летнего Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе № 175, которую окончил четыре года назад. 

В результате атаки на школу погибли, по официальным данным, 9 человек, среди них 7 детей. Число пострадавших уточняется. Галявиев был задержан сотрудниками оперативных служб. Выяснилось, что оружие, с которым он напал на школу, было получено легально. 

Причины трагедии пока не ясны.

Татарстан объявил 11 мая днем траура, а законодатели уже заявили, что пересмотрят правила хранения оружия в гражданском обороте России после теракта.
 
 
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Второй нападавший был убит при задержании
 
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