Фотофакт: Допрос парня, устроившего стрельбу в казанской школе









опубликовала "Новая газета" — допрос 19-летнего Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе № 175, которую окончил четыре года назад. На фото, которое"Новая газета" — допрос 19-летнего Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе № 175, которую окончил четыре года назад.





В результате атаки на школу погибли, по официальным данным, 9 человек, среди них 7 детей. Число пострадавших уточняется. Галявиев был задержан сотрудниками оперативных служб. Выяснилось, что оружие, с которым он напал на школу, было получено легально.





Причины трагедии пока не ясны.





Татарстан объявил 11 мая днем траура, а законодатели уже заявили, что пересмотрят правила хранения оружия в гражданском обороте России после теракта.