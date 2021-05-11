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Фотофакт: Допрос парня, устроившего стрельбу в казанской школе
Источник материала: Партизан
Второй нападавший был убит при задержании
На фото, которое
В результате атаки на школу погибли, по официальным данным, 9 человек, среди них 7 детей. Число пострадавших уточняется. Галявиев был задержан сотрудниками оперативных служб. Выяснилось, что оружие, с которым он напал на школу, было получено легально.
Причины трагедии пока не ясны.
Татарстан объявил 11 мая днем траура, а законодатели уже заявили, что пересмотрят правила хранения оружия в гражданском обороте России после теракта.
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Второй нападавший был убит при задержании
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