Александр Лукашенко на Радуницу посещает малую родину









Согласно сообщению, Александр Лукашенко посетил особо памятное для него место место – Трофимову криницу, которую в свое время нашел его дед Трофим, а потом внук, будучи президентом, восстановил.





Надо понимать, что Александр Лукашенко посетил не только крыницу, но и могилы как деда Трофима, так и матери -- Екатерины Трофимовны.

