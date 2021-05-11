Как выглядит костел в Будславе после пожара

Фото с воздуха.

И изнутри.

Уже начат сбор пожертвований на восстановление костела Вознесения Пресвятой Девы Марии, Национального санктуария Матери Божьей Будславской.





На сайте Римско-католической церкви размещено обращение католических епископов Беларуси. Они призывают "всех верующих объединиться в молитве и возможном содействии в восстановлении святыни в Будславе".





"Любой желающий может откликнуться на призыв католических епископов Беларуси и перечислить пожертвования на реконструкцию Будславской святыни на текущий счет прихода Успения Пресвятой Богородицы в Будславе", - сказано в сообщении на сайте РКЦ.





Реквизиты: "Религиозная община "Римско-католический приход Успения Пресвятой Богородицы" аг. Будслав Мядельского района, р/с BY12BAPB30153404200100000000 в ОАО "Белагропромбанк, г. Минск , код банка BAPBBY2X, UNP 600195666".







