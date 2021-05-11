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Как выглядит костел в Будславе после пожара

11.05.2021 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главная католическая святыня Беларуси -- Матерь Божья Будславская не пострадала.

Как выглядит костел в Будславе после пожара
Фото https://t.me/natbelographic
Фото с воздуха. 




И изнутри.






Уже начат сбор пожертвований на восстановление костела Вознесения Пресвятой Девы Марии, Национального санктуария Матери Божьей Будславской.

На сайте Римско-католической церкви размещено обращение католических епископов Беларуси. Они призывают "всех верующих объединиться в молитве и возможном содействии в восстановлении святыни в Будславе". 

"Любой желающий может откликнуться на призыв католических епископов Беларуси и перечислить пожертвования на реконструкцию Будславской святыни на текущий счет прихода Успения Пресвятой Богородицы в Будславе", - сказано в сообщении на сайте РКЦ. 

Реквизиты: "Религиозная община "Римско-католический приход Успения Пресвятой Богородицы" аг. Будслав Мядельского района, р/с BY12BAPB30153404200100000000 в ОАО "Белагропромбанк, г. Минск, код банка BAPBBY2X, UNP 600195666". 
 
Теги: Минск
 
 
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Главная католическая святыня Беларуси -- Матерь Божья Будславская не пострадала.
 
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